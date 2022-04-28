أسهم أميركا تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب مايكروسوفت وفيزا

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بورصة وول ستريت مرتفعا اليوم الأربعاء في أعقاب هبوط حاد في الجلسة السابقة، إذ ساعدت توقعات لإيرادات قوية من مايكروسوفت وفيزا في تخفيف القلق حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتزايد معدلات الفائدة.
وأغلقت أسهم مايكروسوفت مرتفعة 4.8% بعد أن قدم عملاق برامج الكمبيوتر في وقت متأخر يوم الثلاثاء توقعات قوية للإيرادات، في حين قفز سهم فيزا للمدفوعات الالكترونية 6.5%، بعد أن توقعت إيرادات فوق مستويات ما قبل الجائحة.
وجاءت مكاسب اليوم في أعقاب موجة مبيعات حادة في الجلسة السابقة دفعت المؤشر ناسداك ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ ديسمبر 2020 وسط قلق المستثمرين من أن الفيدرالي الأميركي ربما يزيد الفائدة بأكثر من المتوقع في معركته ضد التضخم.
ومن بين أبرز الخاسرين في جلسة اليوم، هبطت أسهم بوينغ 7.5%، بعد أن أعلنت الشركة عن وقف إنتاج طائرات 777إكس حتى نهاية 2023 .
وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 7.18 نقطة، أو 0.17%، عند 4182.38 نقطة في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 3.56 نقطة، أو 0.03%، ليغلق عند 1248.18 نقطة.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 46.50 نقطة، أو 0.14%، إلى 33286.68 نقطة.
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