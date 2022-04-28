8 قتلى في مواجهات بين عمال مصنع للأسمنت بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية أن مواجهات بين مجموعات متنافسة من العمال في مصنع للأسمنت بوسط المكسيك أدت الى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة نحو 12 آخرين.

واندلعت الاضطرابات عند مدخل المصنع في مدينة تولا الذي تديره تعاونية “كروز أزول” التي يملكها العمال، بحسب حاكم ولاية هيدالغو عمر فياض.

وكتب فياض على تويتر: “أدين بشدة المواجهات العنيفة التي وقعت في تعاونية كروز أزول في تولا، والتي أسفرت حتى الآن عن ثمانية قتلى و11 جريحا وتسعة موقوفين”.

وقال فياض، إنه أعطى تعليماته بضرورة تعزيز الحوار بين العمال لمنع تكرار مثل هذه الاضطرابات التي ألحقت أضرارا بالمنشآت والسيارات.

ونقلت وسائل إعلام مكسيكية عن شهود عيان أن العمال كانوا مسلحين بالعصي والقضبان والألعاب النارية.

ويُعتقد أن المواجهات التي جرت فجرا مرتبطة بنزاع طويل الأمد بين العمال حول السيطرة على إدارة المصنع.