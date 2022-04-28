عاجل- روسيا تعلق على مبادرة الكونجرس لتصنيفها كراعية للإرهاب

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المبادرة الأمريكية تعد بمثابة "إجراء أحمق"، مؤكدة أن ذلك لن يمر دون رد.
وأضافت زاخاروفا فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "كل الإجراءات التى سيتخذونها، حتى الحمقاء منها، بدون شك لا نترك أى شيء دون إجابة، ويجب أن يفهموا ذلك".
وكان وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، قد أعلن فى وقت سابق إن سلطات بلاده مستعدة لاتخاذ مثل هذا القرار فى ضوء الأحداث فى أوكرانيا، مضيفا أن المختصين فى القانون يدرسون هذه القضية فى الوقت الحالى.
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