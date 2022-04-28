طلب عاجل من روسيا للصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى، إن "حقيقة وضع الأوكرانيين الأسلحة الثقيلة فى المنشآت الطبية لم يلفت اهتمام منظمة الصحة العالمية رغم التحذيرات المتكررة من جانب موسكو"، داعيا جميع المنظمات الدولية وعلى رأسها الصحة العالمية للتأثير على كييف واتخاذ تدابير فعالة تهدف إلى منع استخدام البنية التحتية الطبية للأغراض العسكرية.

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