فيديو بطولي يشعل الإنترنت.. إنقاذ كلب بطريقة خيالية

ونشر حساب (ViralHog)، المتخصص في نشر الفيديوهات التي تلقى رواجا على "تويتر"، فيديو عملية إنقاذ الكلب، وحصد حتى صباح الخميس 17.7 مليون مشاهدة، وأعاد نشره مئات المغردين.

ويبدأ الفيديو بلقطة تظهر عددا من العمال الذين يقفون بجانب مجرى مياه سريعة الجريان خاصة بالري، قبل أن يقفز أحدهم إلى ذراع جرافة كانت بالمكان.

وخلال لحظات، هبطت ذراع الجرافة بالعامل إلى قلب المجرى المائي، وبدا وكأن العامل في مهمة عمل، قبل أن يظهر من بعيد كلب على قيد الحياة تدفعه المياه السريعة.

وتمكن العامل من الإمساك بالكلب وسحبه من المياه، ولاحقا، قام سائق الجرافة برفعهما من المجرى.

وقال الحساب إن الحادثة وقعت في الإكوادور بأميركا الجنوبية، فيما قالت صحيفة "ديلي ميل" إن الحادثة وقعت في منطقة باسجي جنوبي الإكوادور.

وتباينت ردود فعل المغردين إزاء الفيديو، فبينما أشاد البعض بتصرف العمال، شكك آخرون في الحادث، معتبرين أنه كان مصطنعا، لكنهم لم يقدموا ما يثبت ذلك.