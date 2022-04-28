الصين تسجل 11367 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل 11367 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، منها 1503 إصابات مصحوبة بأعراض و9864 بدون أعراض.

يأتي هذا مقارنة مع 14298 إصابة جديدة في اليوم السابق، هي 1824 إصابة بأعراض و12474 بدون أعراض.

وسجل البر الرئيسي في الصين 428075 إصابة مؤكدة حتى يوم الأربعاء.

وسجلت الصين 47 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4923.