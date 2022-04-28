250 ألف فلسطينى يحيون ليلة القدر فى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأصدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بـ القدس المحتلة، بيانًا صحفيًا قالت فيه إن نحو 250 ألفًا من المصلين، توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر.

وأضافت "أوقاف القدس" أن ذلك جاء وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المدينة المقدسة.

وأكدت أن باحات المسجد الأقصى ومصلياته شهدت حشدًأ هائلًا من المصلين الذين جاؤوا من القدس ومن أراضى الـ 48، وغيرهم ممن تمكنوا من الوصول من الضفة.

ونصب المعتكفون خيامهم فى أروقة الأقصى، لإحياء سنة الاعتكاف فى ليالى العشر الأواخر من رمضان، رافعين العلم الفلسطينى، مطلقين التكبيرات والهتافات للأقصى.