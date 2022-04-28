موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1443 هـ كم باقي على عيد الفطر

موعد صلاة العيد في السعودية، عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين بتاريخ ٢ من شهر مايو وعبد الفطر يستمر لمدة ثلاثة أيام، يوجد أشخاص يحبوا أن يكونوا في منزلهم لا يخرجون في العيد ويتجمعوا مع العائلة وأشخاص أخري تنتظر العيد لتخرج إلى الحدائق والنوادي وتستمتع بالإجازة، وموعد صلاة عيد الفطر يكون مختلف من منطقة لمنطقة اخري.

موعد صلاة العيد في السعودية 1443

صلاة العيد في السعودية ستكون الساعة الخامسة وثلاثة وخمسون دقيقة صباحاً وموعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية يكون مختلف من منطقة لمنطقة اخري داخل السعودية، فموعد صلاة عيد الفطر في الرياض سيكون الساعة الخامسة وستة وثلاثون دقيقة صباحاً وموعد صلاة عيد الفطر في مكة سيكون الساعة السادسة وثمانية دقائق صباحاً أما في المدينة صلاة العيد ستكون الساعة السادسة وأربعة دقائق صباحاً.

طريقة صلاة عيد الفطر

صلاة العيد تكون ركعتين وبعدهم خطبة تكون مثل خطبة الجمعة، بعد الفجر يبدأ المصلين بتكرار التكبيرات وفي موعد صلاة العيد يبدأ المؤذن في الركعة الأولى بتكبير سبع تكبيرات وبعدها يقرا الفاتحة ومعها سورة قصيرة وفي الركعة الثانية يكبر المؤذن خمس تكبيرات وبعدها يقرأ سورة الفاتحة ومعها سورة قصيرة.

عادات وتقاليد استقبال العائلات السعودية لعيد الفطر

رسائل عيد الفطر في السعودية يستعدوا للعيد بكل حب وفرحة فبدأوا قبل العيد بأيام أن يزينوا الشوارع بالزينة والانوار وكل سيدة تنظف منزلها وتجعله في أجمل شكل لاستقبال العائلة والضيوف، وتقوم بعمل الحلويات وتقديمها بشكل رائع للضيوف التي تزور المنزل في العيد وتشتري السيدات ملابس جديدة للأطفال والسيدات في السعودية يحبوا أن يرسموا ألحنه على ايديهم في العيد، الرجال والأطفال يوم العيد يلبسون الملابس الجديدة لصلاة العيد وبعد صلاة العيد يهنئون بعضهم بدخول عيد الفطر المبارك ويوزع الأطفال التمر والحلويات على المصلين في المسجد، وبعد صلاة العيد يبدأ الأب أن يجمع عائلته ويزور أقاربه ليهنئهم بالعيد وفي لتهنئه يقولوا عساكم من عواده ويشربون قهوتهم ويأكلون معها الحلويات ويذهب الأطفال الي الحدائق ويأخذون العيدية من الكبار، ومن العادات المشهورة عند العائلات السعودية أنهم يفطرون مع بعضهم في بيت العائلة بعد صلاة العيد.