موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd للمستفيدين قبل عيد الفطر المبارك وطريقة التسجيل للجدد هذا ما نقدمه لكم، حيث أن موعد الضمان الاجتماعي المطور يتساءل عنه عدد كبير من الأفراد داخل المملكة السعودية، والذي من المقرر صرفه خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تتزامن مع العشر الأواخر من الشهر المبارك، حيث تحتاج العديد من الأسر المال لشراء كافة المستلزمات التي يحتاجون إليها خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تسعى باستمرار إلى إيداع الأموال الخاصة بالرواتب، كما أنها تسعى لصرف المرتبات في مثل تلك الأوقات الهامة، مما يجعل الضمان الاجتماعي أحد أهم وسائل الدعم الهامة داخل المملكة السعودية، تابعونا خلال هذا المقال لمعرفة مزيد من التفاصيل.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

أعلنت وزارة الموارد البشرية داخل المملكة السعودية بأن صرف المرتبات سيتم خلال أيام قليلة، وذلك قبل بداية أيام عيد الفطر المبارك الذي لم يتبقى عليه سوى القليل، ويعتبر هذا الشهر استثناء بمناسبة حلول عيد الفطر ، أما الدفع المقبلة سيتم صرفها بداية مع كل شهر هجري، وقد صرفت الدفعات السابقة في الأيام الأولى من الشهور الهجرية السابقة، وتسعى الوزارة إلى توحيد موعد الصرف لكافة المستحقين للضمان الاجتماعي المطور.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يجب على كل من يرغب في التسجيل داخل هذا النظام تتبع عدد من الخطوات، والتي يمكن تلخيصها من خلال النقاط التالية: