تعرف على أسعار تذاكر السفر إلى دبي من السعودية خلال عيد الفطر المبارك 1443

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عمر شويل - جدة لم يتبقى سوى أيام على عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة، ويقوم خلاله العديد من المواطنين في المملكة بالتنقل والسفر إلى أماكن أخرى للاحتفال به، وخاصة أن تلك الأيام تعد عطلة لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، وهو ما يجعلها فرصة مناسبة للسفر، ومن أكثر المدن التي دائما ما تجذب انتباه الجميع هي مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك سوف نعرض لكم أسعار تذاكر السفر إلى دبي خلال الأيام المقبلة.
ارتفاع أسعار تذاكر السفر إلى دبي من السعودية
وكانت التذاكر الخاصة بالسفر من المملكة العربية السعودية إلى دبي في شركات الطيران المختلفة قد شهدت ارتفاع كبير وذلك بسبب العيد، حيث وصل ثمن التذكرة إلى ضعفي السعر الطبيعي، حيث وصلت سعر التذكرة السياحي 5 ألاف ريال ودرجة رجال الأعمال وصلت إلى 10 ألاف ريال، وهو يعد ارتفاع كبير وغير مسبوق لأسعار السفر، خاصة وأن دبي من أكثر المدن التي يتم الذهاب إليها من أجل السياحة.
حيث قال توفيق أبو الوفا من الشركة العربية لخدمات المسافرين بأن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة الطلب عليها من المواطنين الراغبين في الاحتفال بالعيد في المدينة الإماراتية، وأضاف “أبو الوفا” أن السبب الأخر لارتفاع الأسعار هو زيادة سعر وقود الطائرات بنسبة وصلت إلى 128.5% وهو ما جعل جميع الشركات المختلفة تقوم برفع سعر التذاكر، وذلك لكي تستطيع سد الثغرات التي سببها ارتفاع سعر الوقود.
كما أعلن عبد الرزاق الزهراني المدير العام لشركة نادي المسافر أن نسبة المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى دبي هذا العام، تعد الأعلى خلال الأعوام الماضية، مؤكدا على أنه شيء طبيعي أن ترتفع الأسعار كلما أرتفع الطلب عليها، وأضاف أنه في حالة ازدياد الطلب على التذاكر أكثر قد يؤدي إلى ارتفاع جديد خلال الأيام المقبلة.
ويرغب الكثير من المواطنين بالسفر خلال تلك الفترة بعد أن عاد الطيران من جديد إلى جميع البلدان، والذي كان متوقف خلال السنوات الماضية بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم وتسببت في توقف الطيران.
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