اكسير الشباب.. بديل الكولاجين للبشرة واقضي على التجاعيد نهائيا وكوني أصغر 10 سنوات

بديل الكولاجين للبشرة، دائمًا ما يتم التهافت على البحث عن حلول لمشكلة التجاعيد التي تظهر بسبر تقدم عامل السن، وذلك بسبب انخفاض معدلات الكولاجين، لذلك يتم البحث عن بدائل طبيعية للكولاجين، دون أن يكون هناك أي مكون كيميائي ضار بالبشرة، وهذا ما نصح به أغلب المختصين بالبشرة، لذلك سنقوم بعرض وصفتين للكولاجين الطبيعي للبشرة داخل هذا المقال داخل موقنا ثقفنى.

بديل الكولاجين للبشرة

هناك أكثر من خيار للكولاجين الطبيعي، والذي يعمل على التخلص من آثار تجاعيد البشرة بصورة نهائية، وهذا ما سنعرضه بهذا الشكل الآتي ذكره:

الخيار لشد البشرة

المكونات:

كمية من شرائح الخيار.

زيت عطري.

بياض بيضة.

4 نقاط من البخور.

طريقة التحضير والاستخدام

أولًا نقوم بإضافة كافة المكونات داخل إناء صغير، وذلك مع التقليب المستمر، حتى نتحصل على قوام متجانس وكريمي بعض الشيء.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء، ومن ثم نقوم بتجفيفه.

ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه برفق، ويتم تركه لمدة تقدر بحوالي ربع ساعة.

بعد ذلك وبعد أن يجف الكريم على البشرة، فهنا نقوم بوضع كريم مرطب على البشرة.

حتى نتحصل على النتيجة المطلوبة، وذلك بعد إجراء تلك الوصفة مرتين أو 3 مرات على مدار الأسبوع.

كولاجين طبيعي للوجه لبان الذكر

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من اللبان الذكر.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية نقوم بوضع اللبان الذكر مع الماء المغلي لمدة ليلة كاملة، حتى أن يتم نقع اللبان الذكر جيدًا.

بعد ذلك نقوم باستخدام المصفاة، حتى نتحصل على الماء المستخلص من اللبان الذكر المنقوع.

ويتم وضع الماء داخل علبة زجاجية نظيفة داخل الثلاجة، وبعد ذلك نقوم باستخدام قطنة نظيفة ويتم وضعها داخل منقوع لبان الذكر.

بعد ذلك نقوم بوضع القطنة المبللة على البشرة، ويتم ترك الخليط على البشرة لمدة تقدر بحوالي ربع ساعة.

ومن بعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر جيدًا، ويفضل استخدام تلك الطريقة بشكل يومي، حتى نتحصل على النتيجة المطلوبة.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تخص طرق تحضير أكثر من بديل الكولاجين للبشرة بالمنزل، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة التجاعيد المزعجة، وذلك بعد زيادة نسبة الكولاجين بصورة طبيعية بعد استخدام الوصفات التي عرضناها في هذا المقال بصورة يومية.