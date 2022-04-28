نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطل تطبيق مصرف الراجحي بالسعودية اليوم يقلق الجميع فلا داعي للقلق فالحل بسيط 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعطل تطبيق مصرف الراجحي بالسعودية اليوم الخميس 2022 سبب قلقاً كبير بين المواطنين، حيث أنه بعد استخدام المواطنين للتطبيق وجدت بعض الأعطال التي صادفتهم عند فتح التطبيق، كما أنه مما أكد ذلك هو تغريدة مصرف الراجحي نفسها عبر تويتر، حيث أنها التغريدة أفادت وجود ذلك العطل بالفعل، ولكن نبه المصرف عن بعض الخدمات المتاحة.

عطل تطبيق مصرف الراجحي 2022 وما حل هذا العطل لكيفية الصرف

تعطل التطبيق الخاص بمصرف الراجحي، ومما ورد في التغريدة من مصرف الراجحي قائلاً: عملاءنا الأعزاء نفيدكم بوجود عطل فني حالياً، وذلك في تطبيق مصرف الراجحي والمباشر للأفراد، حيث أنه يعمل البنك حالياً على إصلاح هذا العطل، وسنخبركم بمستجدات هذا العطل أولاً بأول، مع الأخذ في العلم أن باقي القنوات (الصراف الآلي _ نقاط البيع _ الهاتف المصرفي) متوفرة وتعمل على مدار الساعة.

وبعد هذه التغريدة اعتذر بنك الراجحي لعملاءه عن العطل القائم بالتطبيق.

حل عطل تطبيق مصرف الراجحي ومتى يتم إصلاحه؟

بعد صدور التغريدة من مصرف الراجحي بالعطل، أجاب أحد الأشخاص أنه يمكن للمواطنين التعامل على مصرف الراجحي وتطبيق الخدمات المطلوبة بدون تطبيق، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرئيسي لموقع مصرف الراجحي من خلال المتصفح جوجل أو سفاري وسيعمل معك، ويقول أحد العملاء أنه تم سداد فواتيره من خلال الموقع الرئيسي بدون مشاكل.

هل تطبيق مصرف الراجحي يفتقد الأمان والخصوصية بسبب هذا العطل؟

ظهر أحد عملاء مصرف الراجحي يقول أن تطبيق مصرف الراجحي يفتقد الخصوصية في استخدامه، موضحاً ذلك من خلال صورة نشرها على تويتر يقول فيها أن تطبيق مصرف الراجحي يفقد الأمان والخصوصية خاصةً في التحديث الجديد للتطبيق، ومبيناً سبب ذلك أنه بمجرد أن يقوم بفتح التطبيق وبدون كتابة الرقم السري، يظهر له كم الحساب، ويظهر له عدد البطاقات الائتمانية الخاصة لذلك الشخص.

ومن الجانب الآخر يوجد أشخاص يقولون أن الرسائل الخاصة بالقسط أرسلت عندهم ولا يوجد أي مشكلة في الموقع، وخاصة أنه هذه مشكلة مؤقتة بالتطبيق لحين الإصلاح.

لا داعي للقلق فالتطبيق يتم تحديثه وسيكون أفضل مما كان وأي أعطال حاليا سيتم حلها في أسرع وقت.