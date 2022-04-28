موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 توقيت محدد لمختلف المحافظات في أرض الحرمين

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 أهم ما ينتظره المسلمين في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان بعد أن أوشك شهر الخير على الانتهاء. فالجميع يلجأ لدفع زكاة الفطر ومن بعدها يبدأون استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك. وتزيين الشوارع بالبلالين واستعدادات المساجد لـ موعد صلاة عيد الفطر 2022 بمختلف مدن المملكة العربية السعودية خاصة أن أول أيام عيد الفطر 2022 السعودية يوافق الأثنين 2 مايو المقبل. وفق ما صرحت به البحوث الفلكية ويتم تحديد رؤية الهلال خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022

يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 استعدادًا لاستقبال العيد. خاصة أن وقت صلاة عيد الفطر يختلف في المدن السعودية بالدقائق بين المناطق. بسبب بعد المسافات بين المدن فالمملكة العربية السعودية من أكبر المدن مساحة في شبه الجزيرة العربية. ونهنى الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر 2022 مع أطيب التمنيات للسعادة بـ عطلة عيد الأضحى في السعودية.

صلاة عيد الفطر 2022 السعودية

إليكم موعد عيد الفطر 2022 في مختلف مدن السعودية على النحو التالي:

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة : 6:08 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الباحة: 6:05 صباحًا.

صلاة العيد في المدينة المنورة: 6:04 صباحًا.

موعد صلاة العيد في تبوك: 6:10 صباحًا.

صلاة العيد في بريدة: 5:44 صباحًا.

صلاة العيد في سكاكا: 5:57 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الرياض: 5:36 صباحًا.

صلاة العيد في الدمام: 5:19 صباحًا.

موعد صلاة العيد في عرعر: 5:45 صباحًا.

موعد صلاة العيد في جازان: 6:05 صباحًا.

صلاة العيد في نجران: 5:57 صباحًا.

صلاة العيد في أبها: 6:02 صباحًا.

موعد صلاة العيد في حائل: 5:51 صباحًا.

عطلة عيد الفطر في السعودية

من المحدد بدء عطلة عيد الفطر في السعودية 2022 يوم الأحد المقبل 1 شوال والموافق 1 مايو. وفق البحوث الفلكية تكون وقفة عيد الفطر 1443وكذلك يوم الاثنين 2 مايو، والثلاثاء 3 مايو، وعطلة عيد الفطر في السعودية 2022 يوم الأربعاء 4 مايو حيث تنتهي إجازة عيد الفطر 1443 هجريًا. ومازالنا في انتظار رؤية هلال شوال وإعلان موعد عيد الفطر 2022 من دار الإفتاء السعودية.