فلكيا.. موعد عيد الفطر 2022 في السعودية.. عطلة عيد الفطر 2022 للبنوك والقطاع الخاص

فلكيا.. موعد عيد الفطر 2022 في السعودية.. عطلة عيد الفطر من أكثر المواضيع التي تشغل مؤشر البحث “جوجل” هي التساؤل بشأن موعد أول أيام عيد الفطر 2022م في المملكة العربية السعودية، حيث إنه ما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر ونقوم بتوديع شهر رمضان المبارك بكل حزن وأسى ولكننا في نفس الوقت في سعادة لاستقبال العيد ونقوم بتقديم التهنئة والمعايدات على أقاربنا وأصدقائنا ونقوم بزيارة بعضنا البعض، وسنقوم بتوضيح كل ما يخص إجازة عيد الفطر في جميع قطاعات السعودية.

موعد أول أيام عيد الفطر في السعودية 2022م

قامت البحوث الفلكية في المملكة العربية السعودية بتوقع موعد أول أيام عيد الفطر ولكن في انتظار رؤية هلال وهي الرؤية التأكيدية التي ستوضح اليوم بكل تأكيد حيث:-

توقعت البحوث الفلكية أن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو 2022م وسيكون الأول من شهر شوال في التقويم الهجري.

يستمر العيد مدة ثلاثة أيام فيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق الرابع من مايو لنفس العام في معظم الدول العربية الإسلامية.

عطلة عيد الفطر 2022م السعودية للبنوك

قام البنك المركزي في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر الخاصة بالبنوك والتي تبدأ من يوم الثامن والعشرين من أبريل وتستمر حتى يوم الثامن من مايو 2022م أي أن الإجازة تستمر لمدة إحدى عشر يومًا.

عطلة عيد الفطر 2022م للطلاب والطالبات في السعودية

قام ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتأكيد أن الإجازة بالنسبة للمدارس والجامعات تستمر مدة خمسة عشر يومًا تبدأ من يوم الواحد والعشرين من أبريل الموافق العشرين من رمضان وتستمر حتى يوم الثامن من مايو الذي يوافق السابع من شوال 1443هـ.

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