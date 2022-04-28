نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد عيد الفطر 2022 في النمسا .. ومظاهر الاحتفال في عاصمة الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد عيد الفطر 2022 في النمسا سؤال يتردد كثيرًا خاصة أن النمسا يتواجد فيها الكثير من المسلمين للعمل أو لظروف السكن والاستقرار داخلها فهي فيها فينيا العاصمة مدينة الجمال. ويحتفل الجميع بقدوم عيد الفطر المبارك وسط أجواء سعادة تنتشر في العالم أجمع. ويبحث المسلمون عن توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في النمسا. فضلا عن سفر الكثير من الأسر لقضاء عطلة عيد الفطر في النمسا والاستمتاع بالمناطق السياحية والمدن الخلابة. فيتساءلون قبل السفر إليها من بلدهم عن توقيت متى موعد عيد الفطر 2022 في فيينا وحالة الطقس والمناخ لاسيما أنها تتميز بمناخ طبيعى على مدار السنة. ويكون فصل الصيف من أفضل فصول السنة فيها.

متى موعد عيد الفطر 2022 في النمسا

لم يتغير موعد عيد الفطر 2022 في فيينا عن غيرها من الدول العربية والأجنبية. وفق ما أعلنته البحوث الفلكية في أغلب الدول فالجميع ينتظر توقيت عيد الفطر في يوم الاثنين الموافق 2 من شهر مايو لعام 2022م / 1 من شهر شوال لعام 1443 هـ. ومن المنتظر إعلان موعد عيد الفطر 2022 بشكل دقيق من خلال استطلاع رؤية هلال شهر شوال المقبل. ونهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في النمسا

أعلنت هيئة البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2022 في النمسا والذي تبدأ في تمام الساعة 5:49 صباحًا. من يوم الاثنين في حالة جاء شهر رمضان المبارك 30 يوم وسوف يتمّ التأكد من هذا يوم 29 فور استطلاع رؤية هلال شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر بموعد محدد رسميًا.

مظاهر استقبال العيد في النمسا

تتعدد مظاهر استقبال العيد في فيينا وغيرها من الدول. فهو أول أعياد المسلمين ومن بعده عيد الأضحى المبارك. لذا ينتظرون فرحة عيد الفطر بشغف شديد وفرحة الكبير والصغير. ومن مظاهر استقبال العيد في النمسا الآتي:

صلاة عيد الفطر.

شراء الحلويات.

ارتداء الملابس الجديدة.

بذلك يكون الإجابة اتضحت عن متى توقيت عيد الفطر 2022 في النمسا وتوقيت صلاة العيد وأفضل مظاهر الاحتفال في فينيا عاصمة النمسا وغيرها من المدن، وذلك قبيل انتهاء شهر رمضان المبارك ودخول العيد.