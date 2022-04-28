نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد رخصة القيادة في السعودية 1443 بعد تحديث المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة بحث العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة بتجديد رخصه القيادة في المملكة العربية السعودية حيث تتيح الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العديد من الخدمات الخاصة برخصه القيادة بجميع المواطنين والمقيمين داخل حدودها بمقابل رسوم ضئيلة وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالرسوم تجديد رخصه القيادة شروط الحصول على الرخصة وشروط تجديدها وكل ما عليك فعله هو متابعه السطور القادمة.

رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية

تعد رخصة القيادة هي اهم الوثائق الرسمية التي تثبت قدرة السائق على أحقيته على قيادة المركبات، وبحصوله على هذه الوثيقة فهي تتيح له قيادة السيارات داخل حدود المملكة العربية السعودية، ولكن بمراعاة بعض القوانين الموضوعة التي أعلنت عنها إدارة وحدات المرور العامة في المملكة العربية السعودية.

شروط استخراج رخصة قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية

إذا لم يكن لك سابقة استخراج وثيقة إثبات قيادة السيّارات في المملكة، عليك قبل التقديم معرفة شروط حصولك عليها وهي:

تجاوز السن القانوني وهو ثمانية عشر عاما.

إجراء جميع الكشوفات الطبية في مكان تابع لوحدة المرور.

إنهاء ساعات التدريب على القيادة.

دفع رسوم الحصول على رخصة القيادة.

ما هي رسوم تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية 1443

أعلنت إدارة المرور داخل المملكة العربية السعودية عن بعض الرسوم التي تختص بتجديد رخصة القيادة في السعودية، والتي تختلف على حسب سنوات سريانها، وهي:

دفع رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة عشر سنوات ٤٠٠ ريال سعودي.

رسوم تجديد الرخصة لمدة تصل إلى خمس سنوات ٢٠٠ ريال سعودي.

رسوم تجديد رخصة القيادة داخل المملكة لمدة عامين فقط باشتراك ٨٠ ريال سعودي.

شروط تجديد رخصة القيادة في السعودية

وضعت إدارة المرور في المملكة العربيّة السعودية بعض الشروط والأحكام لتجديد رخصة قيادة السيارات داخل حدودها وهي شروط مفروضة على المقيم والمواطن العادي، وهي: