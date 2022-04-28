طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق الجوال 1443

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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق الجوال بحث العديد من السائقين ومالكين السيارات عن طريقة الاستعلام والتي وضعتها المملكة العربية السعودية للمواطنين في موقع خاص بالمرور تسهيلا على كل مواطن وسائق للاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة به حتي لا تقع على عاتقه عقوبة عدم السداد، وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بجميع الطرق.

الاستعلام عن المخالفات المرور برقم الهوية

اذا كنت تريد التحقق عن جميع المخالفات المرورية من خلال رقم الهوية داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك اتباع النقاط التالية:

قم بالدخول على منصة أبشر.

أدخل على الصفحة الخاصة بخدمات المعلومات.

اختر خدمة معرفة المخالفة المرورية للزائر.

حدد هويتك الوطنية من القائمة الموجودة.

أدخل الرمز التأكيدي كما موضوع أمامك في الصورة.

اضغط على كلمة عرض لمشاهدة المخالفات المرورية التي ارتكبتها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

يمكن معرفة المخالفة المرورية التي تختص بعربتك من خلال رقم المخالفة المتوفرة على منصة أبشر، إليكم الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: قم بالدخول على موقع منصة أبشر للاستعلام عن المخالفات المرورية.

الخطوة الثانية: أدخل اسم صاحب العربة والرقم السري ثم اضغط على كلمة إدخال.

الخطوة الثالثة: أدخل الرمز التأكيدي المرسل إليك عبر هاتفك المحمول.

الخطوة الرابعة: قم بالضغط على كلمة تفاصيل المخالفات المرورية في المملكة.

الخطوة الخامسة: ستظهر لك رقم المخالفة، قم بإدخاله لمعرفة في المربع لمعرفة المزيد من التفاصيل الخاصة بالمخالفة المرورية.

ثم اضغط على إنهاء.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

وضعت وحدة المرور العامة طريقة أخري لمعرفة المخالفات المرورية عن طريق استخدام رقم اللوحة من خلال منصة أبشر وهي طريقة اتبعها العديد من مالكين السيارات لمعرفة مخالفتهم المرورية، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية لمعرفة الطريقة وهي كالتالي:

أولا: قم بالدخول على منصة أبشر وسجل دخولك.

اضغط على كلمة تفاصيل المخالفات المرورية.

ابحث عن نوعية المخالفة وقم بالضغط عليها لمعرفة المزيد من التفاصيل.

انتظر قليلا وستظهر جميع التفاصيل الخاصة بعربتك.

طريقة التواصل لمعرفة المخالفات المرورية من خلال رقم الهاتف

يمكنكم الاتصال بمدير عام الحركة المرورية في المملكة العربية السعودية من خلال الرقم التالي 0114092446 لحصولكم على كافة المتعلقات التي تختص أي مخالفة مرورية.