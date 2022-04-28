النسخة المستقبلية ...كاميرا PERISCOPE بريسكوب في أيفون 15 الجديد

كاميرا PERISCOPE بريسكوب في أيفون 15 الجديد، بالرغم من أن هاتف أيفون 14 غير متاح في الكثير من المناطق بكافة الإصدارات الأربعة حتى وقتنا هذا، ولكن الشركة كشفت عن نيتها بالوقت الحالي عن توفير الكثير من المميزات الجديدة بالنسخة المستقبلية المقبلة من شركة أيفون وهي إصدار أيفون 15، من خلال وجود معظم التسريبات التي تشير لمجهود الشركة بالاهتمام بالكاميرا المزودة بالهاتف المستقبلي والدليل على هذا هو إتمام صفقة تعاقد تحديداً مع كوريا الجنوبية وتوصلت نحو 155 مليون دولار أمريكي، وهذا حتى يتم توفير وحدات أيزو للشركة الجديدة للهاتف، وسوف نستعرض عليكم جميع التفاصيل بالسطور القادمة.

كاميرا PERISCOPE بريسكوب في أيفون 15 الجديد

أيفون 15 الإصدار المترقب بكاميرا PERISCOPE

تشير بعض الأخبار بأن السنة الماضية كان قد تم لقاء بين شركتين شركة أيفون وشركة JAHWA بكوريا الجنوبية

ومن المؤكد أن هذا يكون إبرام للصفقة بينها، وقد يوجد نية للقيام بإنشاء فرع جديد بالشركة الكورية بالولايات المتحدة

بكل سهولة من أجل التعامل مع الشركتين وكثرة الشراكة بينهم، ومن المنتظر الآن أن

تتم الصفقة بينهم حتى يتم توفير وحدات خاصة بكاميرا الهاتف PERISCOPE.

حيث أن تقوم الشركة بتوضيح خطة الاتفاق الحالي أن يوجد نية بتوفير الكثير من موافق وحدات أيزو بالأيفون 15

وهذه الوحدات عبارة عن جزء من الكاميرا حتى تحافظ على الثبات وتقلل من الاهتزاز والتشويش،

سواء كان يتم هذا خلال التصوير أو القيام بالتقاط مقاطع فيديو، ويذكر أن هذه الوحدات هي التي يتم استخدامها بشكل أساسي بصناعة الكاميرات.

من أجل التصوير التليفوتوغرافي لذا يترقبها العديد من عشاق هواتف أيفون.

التصوير على هاتف أيفون 15

من المتوقع أن يتم طرح النسخة المستقبلية من أيفون 15 منذ عام 2023 المقبل بالربع الثاني من هذا العام وميزة الكاميرا الحديثة قد جاءت بالوقت ذاته حتى تتناسب مع باقي مميزات التي توجد بالهاتف، وبالرغم من وجود كاميرات تليفوتوغرافية بإصدار أيفون 13 ولكن هذه النسخة لا تتمكن من زيادة التقريب البصري عن 3، بالرغم من أن كاميرا البيرسكوب قد تصل به التكبير نحو 10 والتي توجد في الوقت الحالي على هاتف سامسونج جلاكسي، ولكن الهاتف القادم من أبل أيفون 15 سوف يكون النوع الأول المقدم من شركة ابل الذي يعمل بهذه الكاميرا وهذا يجعل الهاتف متميز ويجذب انتباه الكثير.