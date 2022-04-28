نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة الزوجة والأبناء ليبيا الاستعلام عنها عبر وزارة الشئون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة الزوجة والأبناء ليبيا ، تسعى الحكومة الليبية على رفع مستوى معيشة الفرد، لذا توفر مجموعة من المشاريع الرائدة التي تساعد في تحقيق ذلك الأمر، ووفقًا ما نص عليه القانون الذي يحمل رقم 27 لسنة 2013، تمنح الزوجة ربة البيت والتي لا عمل لها ولا مصدر رزق والأولاد دون الـــ 18 عامًا منحة لتحسين دخل الأسرة، وبالفعل تم إصدار موقع إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء ليبيا تسهيلًا على المواطنين المستفيدين من تلك المنحة، كما أنه يمكن أيضًا التسجيل في الموقع، ولأنه من المواضيع الهامة التي تشغل الشعب الليبي سيكون هو موضوع مقالنا اليوم.

منحة الزوجة والأبناء ليبيا

أعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية وفاء الكيلاني أنه سيتم منح الزوجة التي لا تعمل ولا تملك مصدر رزق ثابت، هي وأطفالها تحت عام الــــ 18 عامًا، منحة تصرف في مواعيد محددة سيتم الإعلان عنها.

ووفقًا لما تم الإعلان عنه السيد رئيس الحكومة الليبية (عبد الحميد الدبيبة)، أنه تم تخصيص مبلغ مالي سيتم صرفه لتلك المنحة، يقدر بـ 2 مليار و250 مليون دينار.

كما أنه أعلن في وقتٍ سابق أنه تم تسييل ما يصل إلى مليار و75 مليون دينار ليبي لوزارة الشئون الاجتماعية لصرف منحة الزوجة والأبناء.

هذا بالإضافة إلى أنه تمت الإشارة إلى أنه سيتم إيداع المبلغ المالي أيضًا للأرامل والمطلقات، وأنه سيتم الاهتمام بهن وتوفير كل متطلبات من خلال تلك المنحة.

لأن الوزارة خصصت إدارات كثيرة في مختلف المجالات للنهوض بمستوى المعيشة حتى مع اختلاف ظروف الأفراد لأن هذا ما تهدف له الحكومة فيما يتعلق بتنمية ليبيا والنهوض بها وإصلاح عوامل الضعف فيها.

رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء ليبيا

بالطبع فور الإعلان عن تلك المنحة، واقتراب صرفها، الشغل الشاغل لدى الكثير من الأشخاص، هي معرفة رابط الاستعلام عن تلك المنحة والمخصصة للزوجات والأبناء ليبيا، وما هي الخطوات التي يجب المرور بها للاستعلام.

يتم زيارة الموقع الرسمي للمنحة الزوجة والأولاد من خلال الضغط على رابط وزارة الشئون الاجتماعية:-