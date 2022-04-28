نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل قروض بنك الراجحي..وخطوات الحصول على التمويل إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل قروض بنك الراجحي يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، مازلنا نتابع معكم كل ما يخص القروض وفتح الحسابات في الراجحي المصرف الذي يعد الأول عربياً من حيث عدد العملاء والخدمات الوفيرة التي يقدمها، فمن أهم خدمات البنك هي تقديم قروض مالية تساعد من يبحث على شراء منزل أو زفاف أحد أبنائه أو من يمر بضائقة مالية أن يخرج منها أو من يرغب في شراء أحد الاحتياجات اليومية أو ما دون ذلك.

افضل قروض بنك الراجحي

يقدم الراجحي مجموعة متنوعة من التمويلات والقروض التي ينتظرها فئات كثيرة من المجتمع السعودي ومن أبرز هذه القروض التالي:



التمويل الشخصي الإضافي : والذي يشترط أن لا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي لكي يتمكن من الحصول علي تمويل يصل إلي 50,000 ريال سعودي.

: والذي يشترط أن لا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي لكي يتمكن من الحصول علي تمويل يصل إلي 50,000 ريال سعودي. تمويل الشخصي للمتقاعدين : يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 1900 ريال ويشترط في هذا التمويل تحويل الراتب وان لا تزيد مدة سداد التمويل عن 5 سنوات، كي يتمكن من الاستفادة من مبلغ يصل إلي 50000 ألف ريال سعودي.

: يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 1900 ريال ويشترط في هذا التمويل تحويل الراتب وان لا تزيد مدة سداد التمويل عن 5 سنوات، كي يتمكن من الاستفادة من مبلغ يصل إلي 50000 ألف ريال سعودي. التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب : فترة سداد هذا التمويل تصل إلي 60 شهر، بشرط أن الحد الأدنى لا يقل عن 2000 ريال سعودي، ولا يشترط تحويل الراتب يحصل منه المستفيد على خمسين ألف ريال.

: فترة سداد هذا التمويل تصل إلي 60 شهر، بشرط أن الحد الأدنى لا يقل عن 2000 ريال سعودي، ولا يشترط تحويل الراتب يحصل منه المستفيد على خمسين ألف ريال. تمويل شخصي بضمات العقار: يحصل المستفيد من هذا التمويل علي 3 مليون ريال سعودي بشرط أن يكون الراتب لا يقل عن 7 الأف ريال للموظف في القطاع الخاص و 5 الأف ريال للموظف في القطاع العام، كما أن هذا التمويل مخصص للسعوديين فقط.

خطوات الحصول علي تمويل من مصرف الراجحي

بعدة نقاط بسيطة تستطيع التقدم للحصول على على قرض من بنك الراجحي من خلال اتباع سلسلة الخطوات التالية بالترتيب:

الدخول على رابط بنك الراجحي من على الإنترنت. الضغط على الواجهة الرئيسية للموقع الإلكتروني للبنك. النقر على كلمة (التمويل). النقر على كلمة (التمويل الشخصي). تحديد التمويل الذي ترغب فيه. ملئ النموذج بالبيانات المطلوبة. تسجيل معلومات الاتصال رقم الجوال ورقم الهاتف. كتابة البيانات الشخصية (الاسم، الجنسية، العمر،….) وباقي المعلومات والمطلوبة. إدخال رقم الهوية الوطنية. توضيح ما إذا كان لديك حساب في بنك الراجحي. تسجيل المعلومات المالية. مراجعة تسجيل بيانات الاتصال بشكل صحيح (رقم الجوال، البريد الإلكتروني).

شروط الحصول على تمويل من الراجحي

تعد أهم الشروط التي حددها بنك الراجحي للاستفادة من القروض التي يقدمها التالي:

لا يجب أن يزيد عمر الشخص عن 65 عام.

يجب أن تقل المدة الزمنية المتقدم على التمويل في عمله في القطاع الحكومي عن 3 أشهر وفي القطاع الخاص عن 6 أشهر.

إذا كان الشخص المتقدم بالخدمة العسكرية يحب أن لا تقل هذه المدة عن ثلاثة سنوات.

لا يجب أن تقل الدخل الشهري عن 400 ريال سعودي إذا كان الشخص يعمل بالقطاع الخاص و300 ريال إذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.

رقم بنك الراجحي

يعمل بنك الراجحي على تقديم الكثير من الخدمات المصرفية المتنوعة على مدار اليوم، حيث يتمكن المواطنين السعوديين من داخل او خارج المملكة العربية السعودية الاتصال برقم بنك الراجحي للاستفسار عن المعاملات المصرفية كالتالي:

الرقم الموحد لمصرف الراجحي 00966920003344.

الإتصال بالرقم التالي 8001248880.

رقم بنك الراجحي لخدمة العملاء 800124122.

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