نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعطل تطبيق الراجحي alrajhibank والمباشر للأفراد اليوم الخميس 28 أبريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان من جانب مصرف الراجحي عن تعطل تطبيق الراجحي بشكل رسمي اليوم الخميس الموافق لتاريخ الثامن والعشرون من شهر أبريل لعام 2022م، وقد تقدم الصرف بالاعتذار عن حدوث أي إزعاج جراء مشكلة تطبيق مصرف الراجحي الحالية، كما تم التأكيد من جانب الراجحي بنك على العمل في الوقت الحالي على حل هذه المشكلة التي تواجه العملاء.

تعطل تطبيق الراجحي

أعلن حساب مصرف الراجحي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن حدوث عطل فني في تطبيق مصرف الراجحي والمباشر للأفراد، فمن يرغب في استخدام تطبيق بنك الراجحي في الوقت الحالي، فلن يتمكن من ذلك حتى يتم حل هذه المشكلة من جانب المصرف، وأكدت لعملائها على أنها تعمل في الوقت الحالي على حل مشكلة التطبيق الفنية التي تواجه العملاء.

كما أكد المصرف أيضاً على أنه سيقوم بموافاة عملائه بالمستجدات بشكل فوري أولاً بأول، ويجب العلم أن كافة قنوات الراجحي بنك مثل الصراف الآلي ونقاط البيع والهاتف المصرفي متوفرة وتعمل على مدار الساعة، فمن يرغب في الحصول على أيٍ من هذه الخدمات المصرفية، فيمكنه ذلك الآن.

كما تقدم البنك بالاعتذار عن هذا العطل الفني الذي أصاب التطبيق الرسمي للمصرف، ويمكن الإطلاع على نص البيان الرسمي الصادر عن المصرف بشأن تعطل تطبيق الراجحي والمباشر للأفراد من خلال التالي: