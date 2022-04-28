واشنطن: نبحث إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، رد بلينكن على سؤال طرحه السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام ف هذا الصدد خلال جلسة استماع بـ الكونجرس، قائلًا: "نحن ندرس ذلك... والخبراء القانونيون يدرسون ذلك".
وأكد أنه لا يشك فى ممارسة القوات الروسية أعمالا إرهابية بحق الشعب الأوكرانى.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت فى وقت سابق من أبريل الجارى، بأن فلاديمير زيلينسكى، رئيس أوكرانيا، طلب من نظيره الأمريكى جو بايدن، إدراج روسيا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، وهو ما أكدت جين بساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض لاحقًا أنه قيد الدراسة.
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