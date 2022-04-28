ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أصبح على الرئيس الأمريكى جو بايدن أن يطبق كل ما جاء من إجراءات فى نص هذا القانون لمصادرة أصول لأجانب حصلوا عليها جزئيا بالفساد، كما أنهم مؤيدون لـ روسيا.
وذكر الموقع أن هذه الأصول التى يستهدف القانن مصادرتها، بعود بعضها إلى أشخاص ورجال أعمال روس، تدعى الولايات الولايات المتحدة أنهم يدعمون النظام الروسى.
واستنادًا إلى ما جاء فى وثيقة القانون، يجب اتخاذ هذه الإجراءات بشأن أصول تبلغ قيمتها مليونى دولار أو تزيد، بما فى ذلك الأصول التابعة لشركات الطاقة الروسية.
كما ينص القانون على أنه جب بيع هذه الأصول وإرسال عائداتها فى لدعم أوكرانيا إنسانيًا وعسكريًا، وكذلك مساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء قاسٍ من الكونجرس ضد رجال الأعمال الروس فى الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.