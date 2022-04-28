إجراء قاسٍ من الكونجرس ضد رجال الأعمال الروس فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أقر الكونجرس الأمريكى قانونًا يهدف إلى مصادرة أموال بعض رجال الأعمال الروس فى الولايات المتحدة، وتحويل مسار عائداتها إلى أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية لـ روسيا فى البلاد.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أصبح على الرئيس الأمريكى جو بايدن أن يطبق كل ما جاء من إجراءات فى نص هذا القانون لمصادرة أصول لأجانب حصلوا عليها جزئيا بالفساد، كما أنهم مؤيدون لـ روسيا.

وذكر الموقع أن هذه الأصول التى يستهدف القانن مصادرتها، بعود بعضها إلى أشخاص ورجال أعمال روس، تدعى الولايات الولايات المتحدة أنهم يدعمون النظام الروسى.

واستنادًا إلى ما جاء فى وثيقة القانون، يجب اتخاذ هذه الإجراءات بشأن أصول تبلغ قيمتها مليونى دولار أو تزيد، بما فى ذلك الأصول التابعة لشركات الطاقة الروسية.

كما ينص القانون على أنه جب بيع هذه الأصول وإرسال عائداتها فى لدعم أوكرانيا إنسانيًا وعسكريًا، وكذلك مساعدة اللاجئين الأوكرانيين.