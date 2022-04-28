رابط التقديم على الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa طريقة التسجيل في الدعم 1443

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عمر شويل - جدة ننشر رابط التقديم على الضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية بعد إعلان الموارد البشرية عن إتاحة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور فقط من خلال المنصة الجديدة للضمان الاجتماعي، حيث أوقفت الوزارة استقبال طلبات التقديم في الضمان الاجتماعي عبر موقع الضمان الاجتماعي القديم، ونقلت كافة خدمات الضمان إلى منصة الدعم والإعانات الاجتماعية ليتسنى أمام المستفيد إمكانية الحصول على جميع الخدمات التي تتعلق بالضمان من خلال منصة موحدة، أما بالنسبة للشق الخاص بالعمل، فقد أنشأت الوزارة له منصة قوى، ومن خلال المقال نوفر رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، إلى جانب إيضاح طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

رابط التقديم على الضمان المطور 1443

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال طلبات التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد تطويره بشكل كامل لكي يشتمل على فئات أكثر مما سبق بالنظام القديم، حيث أصبح الضمان الاجتماعي يمد بعض الفئات التي لم تكن مخاطبة ولا مستفيدة من البرنامج بالدعم النقدي لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم وتلبية متطلباتهم المعيشية من مأكل وملبس ومسكن.

حيث من الممكن أن تجد موظفاً بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص ولكن دخله الشهري أقل من الحد المانع للضمان الاجتماعي، فهذا المواطن يستحق الحصول على الدعم لعدم تجاوز الدخل الشهر للحد الأدنى للضمان، ولكن يجب بالإضافة إلى انخفاض الدخل عن الحد المانع أن يتوفر لديه شروط الاستحقاق الأخرى، وتجنب أسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور 1443.

وقد أنشأت الوزارة منصة خاصة لاستقبال طلبات تقديم الضمان الاجتماعي الجديد من خلالها، حيث يتاح أمام من يرغب في الالتحاق بالبرنامج الآن تسجيل دخول منصة الضمان المطور والتسجيل في المنصة، ثم تعبئة بيانات الملف الموحد بنسبة 100%، ومن ثم التقديم على البرنامج مباشرةً بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة، ويمكن تسجيل ضمان اجتماعي جديد الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التقديم على الضمان المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد بأسفل الصفحة، ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية والجوال وتاريخ الميلاد وإنشاء كلمة مرور، ثم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل في البوابة، وسوف يصل رسالة نصية على الهاتف الجوال المدخل بالنظام تحتوي على رمز التفعيل، قم بكتابة الرمز والنقر على توثيق لربط الجوال بالنظام، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن من أبرز الاستفسارات الواردة إليها هو ما يتعلق بتسجيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق، هل يلزم التقديم في نظام الضمان الاجتماعي أم سيتم الانتقال تلقائياً إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية؟ حيث أكدت على ضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بشكل يدوي من خلال الدخول إلى المنصة واتباع الخطوات الموضحة بالفيديو.

حيث لا يوجد انتقال تلقائي للمستفيدين الحاليين وفق النظام القديم، ومرجع عدم الانتقال الآلي هو اختلاف البيانات والمعلومات المطلوب إدخالها في موقع الضمان الاجتماعي المطور، إلى جانب اختلاف المستندات والوثائق المطلوب رفعها أيضاً، ومن المقرر أن تتابع الوزارة من تعذر تسجيلهم في البرنامج لمساعدتهم في التسجيل من خلال رابط التقديم على الضمان المطور بمنصة الدعم.