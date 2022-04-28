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تستخدم الكثير من الفتيات بعض المستحضرات التجميلية التي تعمل على تفتيح البشرة عند المناسبات وكذلك إخفاء العيوب حيث يستخدمون أكثر الإستخدامات الشائعة وهي كريم الأساس أو مايعرف بالفاوندشن حيث تعمل العديد من المحلات التجميلية على بيع هذا الكريم بأسعار مرتفعة بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد كيميائية فعالة تعمل على تآكل الطبقة السطحية من البشرة بالإضافة إلى أنها تعمل على تكوين حب الشباب تحت الجلد لذلك علينا بتجنب إلى إستخدام أي مواد ضارة تعمل على ضرر البشرة، وتبحث العديد من السيدات والفتيات عن طريقة لعمل كريم الأساس في المنزل بالمواد الطبيعية. مكونات عمل كريم الأساس خمسة ملاعق كبيرة من الكريم المرطب.

ملعقتان كببرتان من البودر ذات اللون الفاتح.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل كريم الأساس أحضري وعاء كبير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك ثم ضيفي إليه نصف ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا.

بعد ذلك قومي باضافة ملعقة واحدة صغيرة من الكاكاو وقومي بتقليب الكاكاو مع الكريم جيدا حتى تتمكني من ذوبان الكاكاو مع الكريم.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من البودر ذات اللون الفاتح وعليكي بتقليبهما جيدا حتى تتجانس هذه المكونات ببعضها وتتمكني من الحصول على قوام كريمي جيد.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيدا بالماء والغسول المناسب لكي ثم قومي بوضع هذا الكريم الجبار.

تختلف وضع كمية هذه المكونات بإختلاف درجات البشرة وإذا كانت البشرة غامقة عليكي بزيادة البودر وإذا كانت البشرة فاتحة عليكي بتظبيط كمية الكاكاو مع البودر الفاتح حتي يعطي إليكي بشرة نقية وذات لون جميل وصافي.

ويشترط قبل وضع هذا الكريم على البشرة أن تقومي بغسل بشرتك بالماء والغسول ثم نستخدم المرطب المناسب لنوع بشرتك ثم نقوم بوضع كريم الأساس على البشرة وتلاحظين النتيجة المبهرة الرائعة، وتجعلكي هذه الطريقة تستنغني عن شراء أي مستحضرات تجميلية أخرى تعمل على ضرر البشرة. عمر شويل - جدة أصنعي بنفسك كريم أساس طبيعي في المنزل عالي التغطية وخافي العيوب وبمكونات غير مكلفة - ثقفني

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