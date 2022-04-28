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عمر شويل - جدة طريقة حجز موعد لاستخراج جواز السفر الإلكتروني السعودي والرسوم المحددة، قامت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة الماضية بإطلاق خدمة الحصول على جواز السفر الإلكتروني عن طريق منصة أبشر.

يقوم المواطن بالحجز أولاً من خلال أبشر ثم يتوجه شخصيًّا إلى أحد المكاتب التابعة للجوازات للحصول على الجواز الإلكتروني حسب الموعد المحدد له.

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإطلاق هذه المبادرة؛ لما يحمله جواز السفر الإلكتروني من مميزات عديدة منها أنه يقدم أعلى درجة من درجات الأمان للمواطن، حيث إنه يحتوي على شريحة عليها بيانات صاحب الجواز، فهو بذلك يصبح صعب التزوير.

في هذا المقال سوف نتعرف على كيفية حجز موعد من أجل استخراج جواز السفر الإلكتروني السعودي، وكذلك الرسوم المحددة لذلك.

طريقة حجز موعد لاستخراج جواز السفر الإلكتروني السعودي

قامت إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية بتحديد طريقة معينة يتبعها المواطن؛ لحجز موعد لاستخراج جواز السفر الإلكتروني السعودي عن طريق منصة أبشر، وتتمثل في الخطوات التالية:

على المواطن أن ينقر مباشرة لتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

ثم يدخل إلى تبويب المواعيد ويقوم بالنقر على الجوازات.

ثم يقوم بإدخال رقم هويته الشخصية وتاريخ ميلاده.

ومن ثم يدخل المواطن رمز الصورة ثم يقوم بالنقر على الزر الخاص بالتحقق.

على المواطن أن يقوم بقراءة الملاحظات جيدًا، ثم يضغط على خدمة مواعيد الحجز.

ثم يقوم باختيار حجز موعد جديد.

يقوم المواطن بعد ذلك بوضع علامة إلى جانب خدمة تجديد جواز السفر.

ثم يقوم بعد ذلك باختيار المنطقة، ويقوم بتحديد عدد العمليات.

ثم ينقر المواطن على زر التالي، ثم يختار دائرة الجوازات المناسبة له.

يقوم بعد ذلك باختيار الموعد المناسب، ثم ينقر زر التأكيد.

بعد أن أوضحنا طريقة حجز موعد من أجل استخراج جواز السفر الإلكتروني، فهيا بنا نتعرف على الرسوم المحددة لذلك.

الرسوم المحددة لاستخراج جواز سفر إلكتروني سعودي

أوضحت الإدارة العامة للجوازات أن رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني ثابتة، ولا تختلف عن رسوم جواز السفر التقليدي، وهي كما يلي:

تبلغ الرسوم اللازمة لاستخراج جواز سفر إلكتروني صالح لمدة 5 سنوات، 300 ريال سعودي.

تبلغ الرسوم اللازمة لاستخراج جواز سفر إلكتروني صالح لمدة 10 سنوات، 600 ريال سعودي.

الجواز الإلكتروني السعودي

تم إطلاقه من قبل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من خلال مكتب الجوازات العام، وأبرز ما يميزه تسليم الوثائق والمستندات عبر البريد السعودي، فلا يتعين على المواطنين الذهاب لمكاتب الجوازات العامة التابعة لوزارة الجوازات والهيئات المعنية في المملكة العربية السعودية ووكالات الذكاء الاصطناعي ومكاتب جوازات السفر للسلطات المهتمة.

يتمتع جواز السفر الإلكتروني الجديد في المملكة العربية السعودية بالعديد من المزايا، بما في ذلك إمكانات القراءة التلقائية والتحقق من البوابة الذكية التي يشيع استخدامها في الموانئ الوطنية.