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عمر شويل - جدة شروط الإقامة الدائمة في السعودية والأوراق اللازمة للحصول عليها، قامت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة بإصدار العديد من الأنظمة والقواعد، لمنح الإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة، للأسر والأفراد المهاجرين إليها.

يقبل الكثير من المهاجرين إلى المملكة العربية السعودية على التقدم للحصول على الإقامة المؤقتة أو الإقامة الدائمة؛ لما لها من مميزات عديدة بالنسبة إلى الوافدين، مثل منح الوافدين فرص عمل في المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، والسماح للوافدين بالتملك للأغراض المتعددة في مدن السعودية، فيما عدا المدينة المنورة ومكة المكرمة .

في هذا المقال سوف نتعرف على شروط الإقامة الدائمة في السعودية، وكذلك الأوراق اللازمة للحصول على الإقامة الدائمة.

شروط الإقامة الدائمة في السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بوضع عدة شروط للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية، تتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على الإقامة لديه القدرة المادية على دفع الضرائب اللازمة للإقامة، والتي تحددها الحكومة السعودية وفقًا للائحة التنفيذية للبلاد.

أن يكون مقدم الطلب ليس لديه أي سوابق جنائية في سجله الجنائي.

يجب أن يكون مقدم الطلب قد بلغ سن الرشد، أي أن يكون قد أتم 21 سنة.

كما يجب أن يكون المتقدم للحصول على الإقامة يقيم في المملكة العربية السعودية بشكل منتظم.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الإقامة خال من أي مرض من الأمراض المعدية التي قد تصيب الإنسان.

بعد أن تعرفنا على شروط الإقامة الدائمة في السعودية، هيا بنا نتعرف على الأوراق اللازمة للحصول على الإقامة.

الأوراق اللازمة للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية

هناك العديد من المستندات اللازمة للحصول على الإقامة المؤقتة أو الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وتتمثل هذه الأوراق اللازمة فيما يلي:

يجب على المتقدم للحصول على الإقامة أن يحمل جواز سفر وينبغي أن يكون ساري المفعول.

يجب توضيح قدرة مقدم الطلب المالية، وتقديم المستندات المطلوبة لذلك.

أيضا يجب على مقدم الطلب أن يرفق السجل الجنائي له مع باقي الأوراق اللازمة.

يجب على مقدم الطلب أن يقدم تقريرًا صحيًا له، ويشترط ألا يكون قد مر 6 أشهر على هذا التقرير من تاريخ التقديم.

لابد وأن تكون جميع المستندات التي ذكرناها سابقًا معتمدة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.

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