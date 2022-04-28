استعلام عن طلب زيارة عائلية عبر visa.mofa.gov.sa وشروط طلب الزيارة

بإمكانك الآن أن تقوم بالاستعلام عن الطلب الخاص بالزيارة العائلية عبر البوابة الإلكترونية التابعة لخدمة التأشيرات، فهي ستقدم لكم كثير من الخدمات الإلكترونية للأفراد المقيمين بأراضي المملكة حتى توفر عليهم في الوقت الذي يقومون بتضيعه والجهد المبذول عند الذهاب لأي جهة للقيام بالاستعلام عن أي شيء متعلق بهذا الأمر، وعبر هذا المقال سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

إن الاستعلام عن الطلب الخاص بزيارة عائلية يتطلب القيام ببعض الأشياء حتى يستطيع الشخص إتمام هذا الأمر، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

أولاً عليك بالدخول لمنصة الخدمة التابعة للتأشيرات الإلكترونية

تتوجه بعدها لخانة الاستعلام.

تضغط فوق خيار الطلب المقدم لوزارة الخارجية بمكان البحث.

تدخل البيانات التي يتم طلبها منك من رقم السجل ورقم الطلب ومعهم رمز التحقق.

تضغط فوق كلمة استعلام.

سترى أمامك جميع النتائج المطلوبة.

طريقة التقديم لطلب زيارة عائلية

إن وزارة الخارجية قد وضحت الطريقة الصحيحة التي تساعد في التقديم لطلب زيارة عائلية بالشكل الإلكتروني من خلال موقع وزارة الدفاع، وإليكم هذه الخطوات وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تدخل لمنصة التأشيرات الإلكترونية.

تضغط فوق كلمة أفراد وتختار فئة المستفيدين من هذه الخدمة.

تضغط فوق المربع الذي يخص طلب الزيـارة العـائلية.

توافق على التعهد وتكتب المعلومات الخاصة بالشخص المقيم وهي

رقم الإقامة وتاريخ انتهائها وتكتب بيانات الطلب وهي البريد الإلكتروني.

اسم صاحب الطلب وجنسيته، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد.

رقم التأشيرة الخاصة بالدخول.

البيانات التابعة لجهة العمل.

تضغط بعدها على كلمة التالي.

تكتب الزيـارة الـعائلية بالمكان المخصص لمعرفة الغرض من هذه الزيارة.

تكتب رقم الجواز وتحدد النوع وتكتب تاريخ الإصدار والانتهاء والمدة، ومكان الإصدار.

مهنة الشخص وجنسيته، وتضيف مكان القدوم، وتكتب البريد الإلكتروني.

وعليك أن تحدد عدد المرات الخاصة بدخول المملكة، وتحدد صلة القرابة.

تضيف بعدها وقت الإقامة والصلاحية، وتضغط فوق إضافة.

تكرر العملية الخاصة بالإضافة لكافة أفراد العائلة.

تنقر فوق اختيار حفظ وتضغط على كلمة عرض الطلب حتى تظهر لك كافة البيانات المتعلقة بطلب التأشيرة.

تتابع الطلب وتختمه من مكان العمل وتتوجه للغرفة التجارية وتوثق الطلب.د

شروط طلب الزيارة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الحصول على طلب زيـارة عائليـة، وهي: