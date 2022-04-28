الرئيس الأوكرانى: تلقيت دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين المقبلة

جدة - نرمين السيد - وغرد زيلينسكى على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": أجريت محادثات مع الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو.. وقدمت له الشكر على دعم السيادة الأوكرانية وسلامة أراضيها؛ لاسيما الموقف الواضح فى الأمم المتحدة.. وتمت مناقشة قضايا الأمن الغذائى.. وأقدر دعوتى إلى قمة (مجموعة العشرين)".

يذكر أن الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو هو الرئيس الحالى لمجموعة العشرين.