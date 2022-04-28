روسيا.. التضخم السنوي في أعلى مستوى منذ 20 عاما

قالت وزارة الاقتصاد الروسية، الأربعاء، إن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى 17.70 بالمئة حتى 22 أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2002 وارتفاعا من 17.62 بالمئة قبل أسبوع، بفعل زيادات حادة في الأسعار وسط عقوبات غربية.

وقفزت أسعار كل شيء تقريبا، من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف المحمولة، في الأسابيع القليلة الماضية منذ أن بدأت روسيا ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير.

وزادت أسعار المستهلكين منذ بداية العام 11.32 بالمئة مقارنة مع زيادة بلغت 2.72 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد، الأربعاء، أنه على أساس سنوي، وصل التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 2002 عند 17.62 بالمئة في منتصف أبريل، ويتجه للتسارع إلى 22.6 بالمئة للعام 2022 بكامله.

ويستهدف البنك المركزي الروسي تضخما سنويا عند 4 في المئة.