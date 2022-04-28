البيت الأبيض: نتواصل مع بولندا وبلغاريا بعد قطع إمدادات الغاز الروسية

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، إن البيت الأبيض على اتصال بمسئولين حكوميين من بولندا وبلغاريا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد قرار روسيا تعليق إمدادات الغاز الطبيعى إلى هاتين الدولتين لفشلهما فى سداد المدفوعات بالروبل.





وقالت المتحدثة - فى إفادة صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن "القادة البولنديين قالوا إن لديهم القدرة من خلال الاحتياطيات والمدخلات الأخرى فى الوقت الحالى". وأضافت: "قالت إن بلغاريا تدرس أيضا إجراءات استيراد أخرى، لذلك نحن نعمل على معالجة الأمر على المدى الطويل. لقد تواصلنا مع هؤلاء القادة خلال الـ 24 ساعة الماضية."

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