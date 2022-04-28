ألمانيا تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى دولة مستقلة ومتواصلة جغرافيا

جدة - نرمين السيد - وقال أوفتشا، خلال مقابلة مع وحدة الإعلام الدولى بتلفزيون فلسطين الرسمى: "نحن نقدم الدعم للشعب الفلسطينى بشكل يومى ليتمكن من بناء مؤسساته نحو إقامة الدولة".

وفيما يتعلق بتصعيد الاحتلال الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى خلال شهر رمضان، أكد أوفتشا إدانة بلاده لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أن ألمانيا تتابع ما يحصل على الأرض ببالغ القلق.

وأضاف: "تواصلنا مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك الحكومة الإسرائيلية لتهدئة الأوضاع والعودة إلى النهج السلمى".

وفى سياق منفصل، أوضح أوفتشا أن ألمانيا ستستضيف مجموعة عمل الموازنة والإصلاحات المالية فى مؤتمر لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطينى، بناء على دعوة تسلمتها من النرويج بصفتها ميسر اللجنة، مشيرا إلى أهمية حشد الدعم الدولى للشعب الفلسطينى.