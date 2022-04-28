الجزائر تحذر إسبانيا من تغيير وجهة الغاز المصدر إليها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، اليوم الأربعاء، فى بيان، أن هذا الأمر سيعد بمثابة إخلالا بالالتزامات التعاقدية، وقد يفضى بالتالى إلى فسخ العقد الذى يربط بين "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للنفط بعملائها الإسبان.

وبحسب البيان، كان وزير الطاقة والمناجم الجزائرى محمد عرقاب قد تلقى، اليوم، بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضى بترخيص التدفق العكسى عبر أنبوب الغاز المغاربى-الأوروبى، والشروع فى هذه العملية اليوم أو غدا الخميس.