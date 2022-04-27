رابط مسابقة طائر السعيدة 2022 وتقديم كيفية الاستفادة من الاشتراك عبر alsaeedah tvnet

قررنا عمل هذا المقال تسهيلاً لمعرفة كيفية المشاركة في مسابقة طائر السعيدة 2022 فهذه الأخيرة من المسابقات الرمضانية المنتشرة في جمهورية اليمن والتي ترعاها قناة السعيدة alsaeedah tv net وجدير بالذكر انه تم وضع رابط مسابقة طائر السعيدة عبر شبكة الأنترنت , وذلك لأن آلية المسابقة تتم الكترونيا للاشتراك ويمكن لزوارنا الأعزاء الوقوف على تسلسل خطوات الاشتراك في مسابقة السعيدة من داخل اليمن والتي تعتمد طرح أسئلة يومية منوعة على صفحة موقعها الرسمي وبالتالي يحصل الفائزون المشتركون على جوائز نقدية تقدمها طائر السعيدة مقابل إعطاء أجوبة صحيحة وفيما يأتي سوف نحصل على التفاصيل المتعلقة بها حصرياً على موقع ثقفني الاخباري المنوع.

مسابقة طائر السعيدة 2022

إذا كنت أحد الراغبين في الاشتراك مع مسابقة طائر السعيدة 2022 فذلك سيكون سهلاً عليك في حال اتبعت التعليمات هنا , كل ما هو مطلوب منك الوصول إلى رابط مسابقة السعيدة لتبدء بالإجابة على السؤال اليومي وتقديم بياناتك لإنهاء الاشتراك في مسابقة طائرة السعيده بشكل الكتروني، وفيما يلي نأخذكم الى طريقة الاشتراك في طائرة السعيدة وهي

كيفية المشاركة في مسابقة طائر السعيدة

في بادئ ذي بدء تسجيل دخولك على رابط مسابقة طائر السعيدة

اقرأ سؤال المسابقة وأجب عليه بشكل صحيح وهذا بالنقر على خيارات الأجوبة المقترحة أمامك في الصفحة

إدخال بيانات المشترك في أماكنها الظاهرة وتشمل كلٌ مما يلي الاسم الرباعي رقم الهاتف المحافظة التابع لها

بعد إكمال تعبئة بيانات المشترك في مسابقة طائرة السعيدة يجب الضغط على خيار إشترك

رابط مسابقة طائر السعيدة

أكدت مقدمة برنامج طائر السعيده المذيعة المميزة مايا العبسي انه جرى فتح رابط مسابقة طائرة السعيدة على الموقع الرسمي لقناة السعيدة اليمنية حيث يسمح الرابط المذكور بالمشاركة في هذه المسابقة أي طائرة السعيدة في اي وقت في إطار تخصيص الأسئلة التي تتَبدل كلَ يوم للمتسابقين ويمكن الانتقال الى رابط مسابقة طائرة السعيدة الذي تم وضعه مباشرة عبر https://www.alsaeedah-tv.net