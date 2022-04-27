نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجازة عيد الفطر للبنوك 2022 والموظفين موعد عودة العمل في البنوك في المقال التالي
موعد إجازة عيد الفطر في الدول العربية للموظفين في البنوك والقطاعات والمدارس والجامعات حيث ان موعد إجازة عيد الفطر في الدول العربية للموظفين في البنوك والقطاعات الحكومي والخاص والمدارس والجامعات استعدادا لشراء جميع المشتريات اللازمة للعيد من ملابس وحلويات حلويات ومخبوزات الكعك والبسكويت وغيرها من الاغراض والمتعلقات الخاصة بالعيد واستمتاع الأسر بعيد الفطر المبارك والاستعداد للخروجات مع أفراد الأسرة والزيارات العائلية، فمن المتوقع ان يكون اول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين الموافق 2 مايو، وسوف نعرض خلال السطور التاليه عن موعد اجازه عيد الفطر في الدول العربية الموظفين من خلال موقع ثقفني.
اجازة عيد الفطر للبنوك
قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر 2022 ويتضمن القرار على ان تكون اجازة عيد الفطر للحكومة مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام، وكذلك الامر بالنسبة للقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك حيث تبلغ اجازة عيد الفطر ستة أيام وفقا للقرار الرسمي الذي أصدره مجلس الوزراء، ولكن يوجد ثلاث ايام في الاجازه عيد الفطر المبارك وهي الجمعه الموافق 29 ابريل من الشهر الجاري والتي تسبق أول أيام الرسميه لإجازة عيد الفطر ثم الجمعة التي تأتي بعد آخر يوم من الاجازه الرسميه لإجازة عيد الفطر المبارك ،ثم الجمعة التي تأتي بعد آخر يوم من الإجازة الرسمية لعيد والتي تكون 6 مايو ثم يوم السبت سبعة مايو الذي يعتبر إجازة رسمية في بعض الهيئات القطاعات.
اجازة عيد الفطر 2022
جميع البنوك تكون اجازه في يوم عيد الفطر المبارك وانها تعلن ذلك قبل العيد حتى انا جميع العاملين يستمتعوا بقضاء ايام العيد المبارك والاحتفال به في منازلهم حيث انه، تم الاعلان من قبل البنك المركزي المصري عن عطلة رسمية طويلة للقطاع المصرفي تستمر لمدة ثمان أيام وتبدأ من يوم 29 ابريل الحالي وتنتهي يوم 7 مايو 2022.
والى هنا نصل الى نهايه مقالنا مع توضيح اجازه عيد الفطر في العديد من القطاعات الحكوميه ومواعيدها بالتفاصيل وسنقدم لكم المزيد من خلال موقع ثقفني.
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