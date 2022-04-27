رابط نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة للمعلمين 1443 وخطوات تحديث البيانات

رابط نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة للمعلمين 1443، يبحث الالاف من السادة المعلمين بالسعودية عن طريقة التسجيل في نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة للمعلمين 1443 بشكل الكتروني سهل وبسيط عبر شبكة الانترنت، حيث يعد نظام فارس أحد الأنظمة التعليمية المعتمدة في المملكة السعودية والتي تهدف لتوفير عدد من الخدمات بشكل ميسر للمعلمين وهم في أماكنهم بدل من التوجه إلى الإدارات التعليمية، كما يمكن من خلال نظام فارس تقديم طلب للحصول على اجازة وغيرها من الخدمات.

رابط نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة للمعلمين 1443

ومن خلال السطور القادمة سنضع بين أيديكم رابط نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة للمعلمين 1443 مع شرح طريقة التسجيل في النظام بسهولة، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة فارس الإلكترونية.

من خلال الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بنظام فارس، قم بالضغط على كلمة تسجيل مستخدم جديد.

قم بادخال البيانات المطلوبة لاتمام التسجيل.

قم بادخال رقم السجل المدني، وكذلك إدخال رقم الآيبان المذكور مع راتب الموظف.

قم بادخال البريد الالكتروني الخاص بك ورقم الجوال، وكذلك رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

اضغط على كلمة “تنفيذ”، وادخل على الصفحة الخاصة بالتسجيل.

اضغط على أيقونة تفعيل المستخدم، سيتطلب منك ادخال رقم الهوية.

بعد ادخال رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح، قم بالضغط على كلمة “ارسال”.

والآن قد تم تسجيلك بنجاح في نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة للمعلمين.

طريقة تحديث البيانات في نظام فارس 1443

وإذا رغبت في تحديث البيانات في نظام فارس 1443 أو تغيرها يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال تنفيذ ما يلي:

قم بالدخول إلى نظام فارس على شبكة الانترنت.

قم بالضغط على كلمة “تسجيل”، وادخال البيانات المطلوبة كاسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك والمكون من حروف باللغة الانجليزية.

الآن قم بالضغط على القائمة الرئيسية، ثم اختيار صلاحية البيانات.

اضغط على خيار “المؤهل”، وحدد المؤهل الحاصل عليه.

يمكنك تغير وتحديث البيانات التي تريدها، كما يمكنك رفع المستندات.

اضغط على كلمة “تطبيق”.

شروط التقدم للترقية عبر نظام فارس 1443