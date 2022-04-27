موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور قبل العيد 1443 وطريقة التسجيل فية

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عمر شويل - جدة متي موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور قبل العيد 1443، حيث إن ذلك يعتبر واحد من ضمن الأسئلة التي قد تكرر بشكل كبير في أذهان العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي في المملكة وذلك لأن يعرفون الموعد الذي سيتم فية إيداع الراتب الخاص بشهر رمضان المبارك.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

معاش الضمان الاجتماعي هو أحد المساعدات التمويلية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمواطنين وذلك لأن يتم تحسين مستوي الدخل الشهري لهم وتوفير للأسر الذين ليس لهم دخل معاش شهري، ويتم صرف هذا المعاش بشكل شهري ثابت لكافة الفئات المستحقة له.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

يتم التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية على شبكة الأنترنت.

اختيار من القائمة الرئيسة الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك تقوم باختيار التسجيل.

تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له.

تكتب تاريخ الميلاد ورقم الجوال وعنوان الإقامة.

كتابة البريد الإلكتروني.

بعد ذلك تقوم بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك

الضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر علي زر التسجيل.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور قبل العيد 1443

يتم نزول معاش الضمان الاجتماعي بعد إن يتم مرور شهرين على تاريخ التسجيل في المعاش، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنة سيتم صرف المعاش قبل موعد عيد الفطر المبارك حيث بمجرد تحديد الوزارة موعد الإيداع يتم إرسال رسالة نصية للمستفيد على الهاتف المحمول بتاريخ الإيداع ويمكن الاستعلام عن موعد الصرف عبر القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص في الاتي: