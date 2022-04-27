كيفية إنشاء بطاقة تهنئة عيد الفطر 1443 يتم ‘رسالها والتواصل بها بين الاقرباء والأحبة مع قدوم عيد الفطر المجيد بعد صيام ثلاثين يوما في شهر رمضان الكريم، نعرض لكم كيفية عمل بطاقة وعليها اسم المرسل إليه، حيث قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق بطاقة عليها لوجو نظام نور التعليمي مشاركة من الوزارة مع الطلاب ومستفيدي خدمات الوزارة في هذه المناسبة السعيدة.

“أرسل بطاقة مكتوبة” كيفية إنشاء بطاقة تهنئة عيد الفطر 1443 عبر moe.gov.sa مقدم من نظام نور

ينتظر المسلمين طوال شهر رمضان الكريم أن يقدم عليهم العيد، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “للصائم فرحتان: فرحة عند فكره وفرحة عند لقاء ربه” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من التمتع بما في الشهر الكريم من نفحات إلا أنه منته لا محالة ويأتي بعده العيد الذي يفرح فيه المسلمين ويتبادل التهاني فيما بينهم.

الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعام الجديد 443

يحتفل المسلمين في الأمة العربية والإسلامية وجميع دول العالم بقدوم العيد المجيد، حيث كان شهر رمضان مليء بالكثير من النفحات ويوشك على الانتهاء مهما طال، ويتطلع المسافرين والمغتربين ولذين لا يمكنهم التزاور بشكل طبيعي مع أفراد اسرهم أو أحبتهم إلى إرسال التهابي والتباريك إلى ذويهم، بما يعد لفتة طيبة والتذكير بأن الأحبة والأقارب والأهل على البال بشكل مستمر وخاصة في المناسبات السعيدة.

تراجع فيروس كرونا وسماح المملكة بالتزاور من جديد

وكان فيروس كرونا بالأعوام الماضية حائلا دون تزاور الأهل والأقارب، وأيضا كان حائلا بين الأحبة في السفر بين الدول لما في ذلك من خطورة على الجميع، بينما سمحت المملكة العربية السعودية في الشهور الأخيرة بالسفر من وغلى المملكة إلا أن بعض الدارسين بالخارج لا يمكنهم التزاور بالرغم من ذلك لذلك يتم التراسل بالبطاقات على البريد الإلكتروني.

كيف أقوم بعمل بطاقة تهنئة بعيد الفطر وأرسلها إلى الأصدقاء