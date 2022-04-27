الدفاع الروسية: تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية بينها 7 مواقع قيادية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن الطيران العملياتى التكتيكى وطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات المسلحة الروسية دمر 38 منشأة عسكرية فى أوكرانيا.





وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية نقلت عنها وكالة "سبوتنيك" الروسية: إن الطيران العملياتى والتكتيكى للقوات الجوية الروسية أصاب 38 منشأة عسكرية أوكرانية من بينها سبعة مواقع قيادة، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات - أحدهما من طراز "أس -300"فى منطقة نيكولايفكا والآخر "أوسا أكا إم" فى منطقة فيليكايا كاميشيفاخا ومنطقتين محصنتين و27 مكانا لتركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية". وأردف كوناشينكوف: "فى الإجمالى، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة و111 مروحية و609 طائرات بدون طيار و275 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات". وأكد أنه تم تدمير 2616 دبابة ومدرعات أخرى و297 راجمة صواريخ و1139 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و2426 آلية عسكرية خاصة.

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