قصف إسرائيلي للبنان بعد إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة شلومي

دوت الخليج :- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، أن مدفعيته قصفت منطقة في لبنان، أُطلقت منها قذيفة صاروخية، في وقت سابق.

وقال بيان صادر عن الجيش: "تقصف قوات المدفعية في هذه اللحظات أهدافا في لبنان، وتطلق النيران نحو منطقة إطلاق النار، ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية في وقت سابق"، دون أن يحدد المنطقة التي استهدفها القصف.

وأفادت مصادر عبرية أن مدفعية الجيش أطلقت 26 قذيفة على أهداف قرب الحدود اللبنانية ، وفق "عربي21".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء الأحد، عن رصده قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة شلومي، سقطت في منطقة مفتوحة.

وقالت إذاعة الجيش؛ إن صاروخا واحدا أطلق مساء الأحد من لبنان، وانفجر في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة شلومي. مضيفة أنه لم تقع أي إصابات، كما لم يبلغ عن أضرار.

فيما كانت قناة الجزيرة القطرية قد أفادت بانطلاف صاروخين من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة مساء الأحد.