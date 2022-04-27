نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei p50 pocket موبايل هواوي القابل للطي | مواصفات الهاتف والأسعار في المقال التالي

Huawei P50 Pocket هاتف جديد من شركة هواوي ينضم لسلسلة هواتف الشركة ولكن لفئة جديدة من الهواتف وهي القابلة للطي. حيث أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن إطلاق أحدث أفكارها في مجال الهواتف الذكية وعبرت عن نظرتها تجاه المستقبل وتمثلت في هاتفها Huawei p50 pocket. يأتي الهاتف كإصدار أعلي من عائلة الـP50 الجديدة من هواتف الشركة والتي ضمت عدد من الهواتف الذكية والتي تقدم مجموعة من المواصفات والمميزات الداخلية الممتازة لتنافس العديد من هواتف الشركات الأخري علي الرغم من الحظر الأمريكي الواقع عليها. وضمت تلك السلسلة هواتف مثل : Huawei p50 ، وأيضاً Huawei p50 pro. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Huawei p50 pocket وهل فعلاً يستحق الشراء أم لا. مواصفات هاتف Huawei p50 pocket : ‌الهاتف متوفر بوزن خفيف يقدر بحوالي 190 جراماً.‌

الخامات المستخدمه في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج في الظهر والشاشة ، مع وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

يدعم تركيب شريحتي إتصال Nano Sim.‌

كما يأتي الهاتف مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

بالإضافة إلي إمكانية تركيب كارت ميموري ويأتي من نوع Nano Memory ، لذا يمكن زيادة مساحة التخزين بالهاتف حتي 256 جيجا فقط.‌

لم يتم الإعلان عن أية مقاومة للغبار والماء للهاتف.‌

تأتي شاشة الهاتف الداخلية بحجم 6.9 إنش ومن نوع Foldable OLED ، تتوفر أيضاً مع جودة FHD+ وبدقة 1188×2790 بكسل أي بمعدل كثافة بكسلات 442 بكسل لكل إنش.‌

كما توجد أيضاً شاشة أخري صغيرة في ظهر الهاتف أسفل الكاميرات وتأتي هذه بحجم 1.04 إنش ومن نوع OLED ، مع دقة 340×340 وبمعدل كثافة بكسلات 328 بكسل لكل إنش.‌

الشاشة تأتي مع أبعاد عرض 21:9 تعطي واجهة سينمائية ، وتوفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك وتدعم أيضاً معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز ، ليعطي الشاشة السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل.‌

أيضاً تتوفر الشاشة بدعم خاصية 1B Color ، والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة.‌

يعمل الهاتف بنظام التشغيل الجديد والخاص بشركة هواوي وهو HarmonyOS 2.0 ، مع واجهة مستخدم هواوي الخاصة EMUI 12.‌

والجدير بالذكر أن الهاتف لا يأتي بدعم رسمي لخدمات شركة جوجل وغيرها من الشركات ، نظراً للحظر الأمريكي الواقع علي الشركة.‌

كما يأتي الهاتف مع أقوي معالجات شركة كوالكوم للعام السابق وهو معالج Qualcomm Snapdragon 888 4G ، الذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع 5 نانو متر.‌

المعالج يأتي ثماني النواة ، يحتوي علي نواة من نوع Kryo 680 مع تردد يصل إلي 2.84 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي ثلاثة أنوية أخري من نفس النوع Kryo 680 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 2.42 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية الأخري فمن نفس النوع أيضاً Kryo 680، إلا أن التردد يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU بالهاتف ، فيتوفر معالج رسوميات من نوع Adreno 660.‌

يأتي الهاتف في إصدارين من مساحة التخزين وهما : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام. كاميرا هاتف Huawei p50 pocket : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 10.7 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تستخدم أيضاً للتصوير الواسع وتصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K.‌

كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 40 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتميز بدعم الـLaser AF و PDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع زاوية تصوير واسعة حتي 120° ودعم الـAF.‌

أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وتستخدم ككاميرا مساعدة للكاميرا الأساسية.‌

تتميز الكاميرات بدعم تصوير الـPanorama مع خاصية HDR ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف بتميز بدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K مع معدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120/240 إطار.‌

كذلك الهاتف يأتي بدعم خاصية التثبيت الالكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌لا يأتي الهاتف مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

كما يأتي مع سماعات من نوع Stereo Speakers ، توفر جودة مميزة لصوتيات الهاتف.‌

كذلك يدعم الهاتف أيضاً خاصية NFC.‌

لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي في الجانب ، بالإضافة إلي دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

الهاتف يتميز بدعم المستشعرات المختلفة مثل: التسارع ، التقارب ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الضغط ، وأيضاً مستشعر خاص بالأشعة فوق البنفسجية.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات.‌

الهاتف متوفر في نسختين فقط من الألوان المتاحة وهما : الأبيض ، والذهبي. سعر هاتف Huawei p50 pocket : ‌ 1840 دولار لنسخة الهاتف باللون الأبيض مع 256 جيجا و 8 جيجا رام ، أو حوالي 34,200 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف باللون الأبيض مع 256 جيجا و 8 جيجا رام ، أو حوالي جنية مصري.‌ 2012 دولار لنسخة الهاتف باللون الذهبي مع 512 جيجا و 12 جيجا رام ، أو حوالي 37,400 جنية مصري. عمر شويل - جدة Huawei p50 pocket موبايل هواوي القابل للطي | مواصفات الهاتف والأسعار - ثقفني

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