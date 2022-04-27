هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات وكذلك السادة أولياء الأمور على الحصول والاستعلام عن نتيجة القبول الموازي والتي قد تم الإعلان مؤخراً على تفعيل إمكانيات الاستعلام عنها عبر رابط رسمي ومفعل من قبل الوزارة على شكل نستعرضه الان امام حضراتكم لطلاب جميع المحافظات العراقية

هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي أصبح بشكل مبسط وسهل للغاية، حيث بشكل مؤخر قد تزايد الى حد كبير للغاية مؤشرات البحث على جوجل من قبل الطلاب وكذلك السادة أولياء الأمور من أجل الالتحاق داخل الجامعات العراقية، حيث قد تم كشفت وزارة التعليم العراقية على امكانية التقديم على القبول الموازي ليتم الإعلان والكشف عن تلقي طلبات نحو 30 الف طالب وطالبة ليتم الاعلان عن قبول 21 الف طالب وطالبة على القبول الموازي ليتم نشر والاعلان عن تلك النتائج من خلال تفعيل إمكانيات الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني بمنتهي السهولة على شكل نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل الكتروني فى جميع الجامعات العراقية فور اتباع الإجراءات التالية:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة التالية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج عند ادخال الاسم الرباعي ورقم الامتحاني

النقر فى النهاية على ايقونة استعلام وسوف تكون أمامك النتائج على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق