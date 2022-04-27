الملك عبدالله يؤكد وقوف الأردن الكامل مع الفلسطينيين ودعم صمودهم

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبدالله الثانى اليوم الأربعاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات القضية الفلسطينية.
وشدد العاهل الأردنى، على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياه، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا إلى العمل بشكل حثيث مع الدول الفاعلة والمجتمع الدولى لاستعادة الهدوء فى المدينة المقدسة، ومنع تكرار ما تتعرض له من اعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية والأهالى فيها.
وأشار العاهل الأدرنى إلى أن بلاده كثفت التنسيق مع جميع الشركاء إقليميا ودوليا لوقف التصعيد عقب الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.
وجدد الملك عبدالله رفضه لأية محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى الحرم القدسى الشريف.. مشددا على أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
من جانبه، ثمن الرئيس الفلسطينى جهود الملك عبدالله الثانى والاتصالات المكثفة التى أجراها مع قادة دول شقيقة وصديقة، للعمل على وقف التصعيد الإسرائيلى الأخير فى القدس.. معربا عن تقديره لمواقف الأردن الداعمة لصمود الفلسطينيين، والحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية مقدساتها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
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