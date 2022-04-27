التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وشروط التسجيل

التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية هي احدث الوسائل الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الوزارة من خلال هذه المنصة إلي توصيل خدماتها إلى المواطنين وذلك من خلال منصة الدعم والحماية، وذلك لضمان الحياة الكريمة لكافة الأسر المستحقة للدعم ومعاش الضمان الاجتماعي بعد إن اصبح بمسماه الجديد الضمان الاجتماعي المطور، فنجدها تهتم بتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، حيث أدخلت عدد من التعديلات على شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور فسمحت لعدد أكبر من المواطنين بالحصول على الدعم، ولأجل ذلك تم استحداث نظام الضمان الاجتماعي المطور والذي يعتمد في موارده على أموال الزكاة المُحصلة من قِبل الدولة، الصدقات والزكاة والتبرعات والهبات وعائدات الأوقات المُقدمة لدعم هذا النظام، الإعانة التي تم اعتمادها من خزينة الدولة.

التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

ويلزم تسجيل بيانات الطلب بشكل صحيح لأن المعلومات الخاطئة سوف توقف اعتماد طلب الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي، ومن جانبها تضع الوزارة برنامج للتأهيل وفي حالة عدم الالتزام به سوف يتوقف المعاش، ولن يصرف معاش الضمان الاجتماعي إذا فقد الطلب إحدى الشروط المعلن عنها، ويجب عند التسجيل كتابة البيانات بشكل صحيح وتجنب الأخطاء حتى يقبل الطلب، وتكون خطوات التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية كما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل بيانات المستخدم الجديد والتي تتمثل في: الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، رمز التحقق.

الموافقة على الأحكام والشروط.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

سوف يتم إرسال رسالة إلى رقم جوالك الذي قمت بتسجيله تحتوي على كلمة المرور المؤقتة.

قم بكتابتها كلمة المرور في المكان المحدد لرمز التفعيل.

بعد الانتهاء من كتابة الرقم قم بالضغط على أيقونة توثيق.

سوف تظهر لك واجهة البرنامج والتي تحتوي على 3 مراحل للتسجيل وهم: تعبئة الملف الموحد بالكامل، تعبئة بيانات المسكن، اختيار البرامج المراد التقديم عليها.

شروط التسجيل في الدعم والحماية الاجتماعية

كما أعلنت الوزارة عن خطوات الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي وذلك في أيطار الإعلان عن الشروط المطلوبة للتسجيل في تلقي الدعم: