كيف اتواصل مع الديوان الملكي السعودي وما هي الشروط للحصول علي مساعدة مالية وعينية

الديوان الملكي من أهم المؤسسات بالمملكة العربية السعودية التي تهدف لتقديم الكثير من المساعدات المالية المختلفة والإعفاء من القرض، ويسعى معظم المواطنين والمقيمين في السعودية التعرف على طرق التواصل مع الديوان الملكي وأماكن فروعها، حيث أن الديوان الملكي يقوم بوضع بعض من الشروط الذي يجب أن تكون متوفرة في جميع المتقدمين للحصول على المساعدات مع واجب الالتزام بخطوات تقديم الطلب إلكترونياً وهي من الوسائل السهلة للاستفادة من مساعدات الديوان الملكي.

خطوات تقديم طلب مساعدة الديوان الملكي السعودي

يجب على المواطنين المتقدمين اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة تتلخص فيما يلي:

أولاً يجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي.

السعودي. ثم يتم زيارة الصفحة الرئيسية والنقر على تقديم المساعدة.

بعدها سوف تظهر نموذج لتقديم الطلب وعليك بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم يتوجب أن يتم كتابة رمز التحقق بالحقل الخاص به.

ومن بعدها يتم قراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها وبعدها يتم النقر على كلمة تسجيل.

كما أن يجب أن يقوم بتحديد واختيار المساعدة التي تحتاج لها سواء كانت عبارة عن مساعدة سكنية أو إعفاء سداد القروض أو الاستفادة من المساعدة المالية.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة وبعدها يجب أن يتم التأكد من أن البيانات صحيحة.

بعدها يتم النقر على كلمة تقديم الطلب.

شروط الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي

لقد وضع الديوان الملكي عدة شروط يجب أن يتم توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي ومنها التالي:

لابد من أن يكون سعودي الجنسية ومقيم بها.

على المتقدم ألا يكون قد حصل على مساعدات مالية من أي جمعيات خيرية تابعة للحكومة السعودية.

الحالات التي يقبل طلبها الديوان الملكي

حدد الديوان الملكي عدة حالات يتم قبول طلبها حتى تحصل على المساعدات المالية المقدمة ومن لهم الأولوية: