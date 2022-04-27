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عمر شويل - جدة موعد دوام الحكومة بعد العيد في السعودية 2022 ، متى ستعمل الحكومة بعد العيد 2022 – 1443؟ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد استئناف عمل المؤسسات الحكومية بعد انتهاء إجازة العيد مدفوعة الأجر. من خلال موقع ثقفني نتعرف على موعد عمل الحكومة بعد عيد 2022.

موعد عيد الفطر في السعودية

بناءً على الحسابات الفلكية في المملكة العربية السعودية ، سيكون أول أيام عيد الفطر يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022. وبذلك يكون بداية شهر شوال في 2 مايو 2022. وتجدر الإشارة إلى استحالة البحث عن هلال شوال في 29 رمضان 2022 بحسب ما أعلنه علماء الفلك.

موعد دوام الحكومة بعد العيد

تباشر الدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية العمل في 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022 م. وذلك بناءً على ما حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ، وعلى الموظفين الالتزام بقرارات الوزارة بشأن ساعات العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي



حددت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عطلة عيد الفطر للقطاع الحكومي للوزارات والحكومات ، بناءً على القرار الصادر عن مجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي منح للعاملين في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر. تبدأ إجازة القطاع الحكومي بنهاية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 26 أبريل 2022 وتنتهي في الخامس من شوال الموافق 6 مايو 2022.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

مع قدوم العشر الأواخر من رمضان مع اقتراب نهاية الشهر المبارك ، حددت السلطات السعودية موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2022 في المملكة العربية السعودية والمقرر أن تكون 4 أيام.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، أن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2022 في المملكة العربية السعودية يبدأ يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022.

طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية صاحب العمل بالالتزام بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

تبدأ عطلة عيد الفطر في نهاية يوم الخميس 28 أبريل 2022 ويستأنف التداول بعد العطلة يوم الأحد 8 مايو 2022.