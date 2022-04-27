كم اقساط الايفون في جرير وفروع تقسيط المشتريات

كم اقساط الايفون في جرير وخصوصًا إن كان إصداره من الإصدارات الحديثة أو السعة التخزينية للهاتف هي الأعلى؟ فقد اشتهرت مكتبة جرير بتقديم مجموعة من الخصومات على جميع الجوالات الذكية، كما أن الإصدارات الحديثة التي لم تنزل إلى الأسواق بعد يمكن حجزها من خلال التواصل مع مكتبة جرير، فأما ما يخص شروط اخذ جوال أقساط من جرير فهو معتمد على وظيفة العميل وسنه في نفس الوقت وقيمة راتبه الشهري، وتختلف شروط تقسيط جرير ايفون 13 عن الإصدارات الأخرى، لذا سنتعرف على شروط جرير لتقسيط الجوال وقيمتها.

كم اقساط الايفون في جرير

هناك العديد من الطرق التي تسمح للعملاء بمعرفة كم اقساط الايفون في جرير فأولى تلك الخطوات هي استخدام الحاسبة الإلكترونية، وهذه الحاسبة تُمكنك من معرفة جميع التفاصيل التي تخص كافة الجوالات وليس تقسيط جرير ايفون 12 فقط وتستخدم كما يلي:

زيارة منصة مكتبة جرير الإلكترونية.

انتقل إلى تقسيط المشتريات.

متوفر جميع المعلومات التي تخص التقسيط.

اختر الحاسبة الإلكترونية وقم بتعبئة البيانات المطلوبة.

ثم بعد ذلك يتم النقر على خيار حساب.

ستظهر قيمة المبلغ المطلوب دفعه شهريًا مقابل الحصول على ايفون 13 من مكتبة جرير أو غيره من الجوالات.

شروط جرير وكوارا لتقسيط الجوالات

وضعت مكتبة جرير بالاشتراك مع شركة كوارا للتمويل الشروط والأحكام التي تخص التمويل والتقسيط، وقد تمثلت هذه الشروط في التالي:

ينبغي أن يتم تقديم طلب الحصول على التمويل إلكترونيًا وذلك عن طريق تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني.

فاتورة التقسيط للجوالات الذكية لا بد ألا تكون اقل من 2500 ريال سعودي.

عدم تعدي فاتورة التقسيط قيمة الحد الأقصى للتمويل وهي ثلاثين ألف ريال سعودي.

الانتظار حتى يتم الحصول على الموافقة المبدئية للطلب، ثم تقديم جميع الوثائق المطلوبة.

ينبغي على العميل أن يختار واحدة من فترات السداد المتوفرة من خلال المكتبة والشركة.

الالتزام والإقرار أيضًا بدفع قيمة الأقساط في المواعيد المتفق عليها.

فروع تقسيط المشتريات من جرير

وقد أكدت المكتبة على أن جميع فروعها متوفر بها خدمة الاستعلام عن تقسيط المشتريات وإمكانية التقديم والتسجيل أيضًا وتقديم الوثائق المطلوبة واستلام الجوال.