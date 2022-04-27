نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيا لنتعلم الكترونيًا كيفية تشغيل وتفعيل نظام فارس بدل ترحيل وشرح الدروس للطلاب في المقال التالي
أثناء أزمة فيروس كورونا تم اللجوء إلى المنصات التعليمية الإلكترونية للتعليم وشرح الدروس للطلاب وأيضاً أداء الامتحانات. وذلك لكي يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة التي تعتبر عامل مساعد في تفشي الفيروس، وبعد أن أثبتت هذه المنصات نجاحها، تم تأسيس بعض الأنظمة الجديدة مثل نظام فارس، حيث يستخدم هذا النظام لتقديم الخدمات الخاصة بالمعلمين، نظام فارس الإلكتروني تستخدمه وزارة التربية والتعليم في توصيل خدماتها بشكل إلكتروني، وطلب بدل ترحيل هو أحد الخدمات التي يتم الحصول عليها من خلال هذه المنصة.
نظام فارس بدل ترحيل
- طلب بدل ترحيل هو أحد الخدمات الجديدة التي قامت الوزارة بإطلاقها لكل العاملين في وزارة التربية والتعليم، حيث أنه من خلال هذه الخدمة يقوم المعلمين بتقديم طلب للحصول على كل مستحقاتهم التي تتعلق بالترقية خاصةً إذا تم التحويل من دولة لأخرى.
- كما أن الدخول على نظام فارس يمكن المعلمين من الاستفادة بمجموعة من الخدمات الأخرى مثل الحصول على كشف بمفردات الراتب، كما أنه من الممكن ان يتم الاطلاع على قيمة الراتب الشهري وأي تفاصيل تتعلق به مثل وجود خصومات أو حوافز وهكذا.
- يطلق على نظام فارس الإلكتروني نظام الخدمة الذاتية، حيث يوفر هذا النظام مجموعة من الخدمات التي لكي يتم الحصول عليها يجب زيارة الإدارة التعليمية وإهدار وقت ومجهود.
خطوات تشغيل نظام فارس طلب بدل ترحيل
بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بإضافة خدمة جديدة إلى نظام فارس الإلكتروني، تكثر عمليات البحث عن طريقة تشغيل هذه الخدمة، ومن الممكن أن يتم الحصول على طلب بدل ترحيل من خلال إتباع الخطوات التالية:
- يقوم المستخدم بالبحث عن منصة فارس الإلكترونية أو الدخول مباشرةً من خلال الرابط.
- يتم اختيار خاصية مستخدم جديد وبالتالي يطلب الموقع بيانات أساسية يجب أن يقوم المستخدم بإدخالها بشكل صحيح، ومن هذه البيانات رقم السجل، الرقم الذي من خلال يتم استقبال الراتب كل شهر، رقم الهاتف المحمول للمستخدم.
- بعد أن يتم إدخال رقم الهاتف يتم إرسال رسالة تأكيد على هذا الرقم تحتوي على كود يقوم المستخدم بإدخاله في الخانة المخصصة على الموقع، ثم يقوم بالضغط على كلمة تم.
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