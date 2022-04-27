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شروط الزواج من أجنبية للسعوديين 1443 زواج السعودي من الأجنبية يعتبر واحد من الأمور الهامة التي تشغل بال السعوديين هذه الفترة حيث أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل واضح بين السعوديين الراغبين في الزواج من الغير سعوديين، ولهذا السبب تم وضع مجموعة من الشروط والضوابط التي تعمل على تنظيم الزواج فيما بين السعوديين والأجانب، ولهذا فقد نتعرف معا على بعض الشروط الواجب توافرها والأوراق المطلوبة وهذا حتى يتم استخراج التصريح الخاص بالزواج. شروط الزواج من أجنبية للسعوديين 1443 ه تتمثل شروط زواج السعودي من الغير سعودي بأن لا يقل عمر السعودي عن ثلاثون عام ولا يزيد عن سبعون عام.

لا بد من أن يكون عمر الأجنبية المراد الزواج منها من 18 عام فيما أعلى وليس أقل من هذا.

لابد من أن تكون الصحيفة الجنائية الخاصة بالسيدة خالية من أي مخالفات قانونية.

لابد من أن يحضر الرجل شهادة تفيد أن زوجته الأولى عاجزة عن واجباتها الزوجية من وزارة الصحة في حالة الزواج للمرة الثانية.

يجب أن يكون هذا العقد شرعيا بين السعودي والأجنبية,.

تقديم تصريح يفيد أن هذه المرأة لا تعاني من أي أمراض صحية تعقيها من الزواج.

في حالة إن كان الرجل السعودي مطلق يجب أن يمر على الطلاق ست أشهر طريقة التقديم على طلب الزواج من أجنبية يتم التقديم لطلب الزواج للسعودي من أجنبية عبر موقع أبشر الإلكتروني الخاص بالسعودية.

حيث يتم الدخول أولا على الموقع ومن ثم يتم تسجيل الدخول باستخدام حساب المواطن.

ويتم اختيار الخدمات الإلكترونية والعمل على تحديد المحافظة.

يتم الضغط على خدمات الزواج والعمل على تحديد نوع الطلب.

يتم تدوين جميع البيانات المطلوبة.

والضغط بعد ذلك على كلمة إرسال ويتم الانتظار لمدة من 45 يوم وحتى 90 يوم. الأوراق المطلوبة للزواج يجب أن يتم تقديم صورة من بطاقة السعودي,.

تقديم سجل للأسرة يشير إلى أن الرجل متزوج أم منفصل,.

ورقة الأحوال المدنية.

تحضير ورقة التأمينات الاجتماعية.

تقديم شهادة الطلاق في حالة إن كان الشخص مطلق قبل ذلك.

تحضير صورتين من جواز السفر.

صورة جواز السفر الشخصي الخاص بالمرأة الأجنبية المراد الزواج منها عمر شويل - جدة شروط الزواج من أجنبية للسعوديين 1443 وما هي المستندات والاوراق المطلوبة وخطوات التقديم - ثقفني

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