نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط تقسيط جوال من stc ونموذج طلب الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي شروط تقسيط جوال من stc وذلك في ظل تعاون الشركة مع بعض الجهات لتوفير حلول تمويلية مختلفة تساعد العملاء الراغبين في تقسيط جوالات stc ايفون 13 وغيره من أنواع الجوالات الذكية الحديثة، فعند شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات السعودية لا بد من معرفة جميع البرامج والاطلاع على الشروط والأحكام أولًا، وسوف نتعرف على أبرز عروض stc للأجهزة الذكية أقساط خلال الفترة الحالية وأيضًا كم أقساط الأيفون.

ما هي شروط تقسيط جوال من stc

أصبحت شركات الاتصالات أو كافة الشركات الأخرى التي تقدم حلول التمويل، تتحرى الدقة قبل الموافقة على طلبات التمويل، فلا بد على سبيل المثال أن يكون العميل غير مسجل عليه مخالفات سابقة لدى البنوك أو لدى شركات الاتصالات الأخرى، حتى في حال سداد المديونية وأما ما يخص ما هي شروط تقسيط جوال من stc بالاشتراك مع كوارا فهي كما يلي:

التحاق العميل بجهة العمل الوظيفية الحكومية من مدة ثلاثة أشهر يؤهل العميل إلى التقسيط ولكن إن كان راتبه يبدأ من ثمانية آلاف ريال سعودي.

غير متوفر التقسيط للعملاء دون الواحد وعشرين عام سواء أكانوا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، بل إن الحد الأدنى هو 21 والحد الأقصى للعمر هو 70 سنة وهذا السن خاص فقط بالمتقاعدين وليس الموظفين.

نموذج تقسيط ايفون 13 من stc

هناك عدد كبير من الأجهزة الذكية التي توفرها الشركة، وقد بادر العملاء بالسؤال عنها وخصوصًا أجهزة الآيفون وأجهزة سامسونج فقد وفرت سامسونج فولد 3 وأنواع أخرى أنتجتها الشركة وطرحتها، وعن نموذج تقديم طلب تقسيط فهو كما يلي:

دخول موقع الاتصالات السعودية الإلكتروني.

اختيار الأجهزة من الخيارات المتاحة ثم اختيار كوارا للتمويل.

بعد الاطلاع على جميع شروط الأهلية ومعرفة المميزات التي تواكب احتياجات العملاء احصل على النموذج.

ابدأ في تعبئته بالبيانات وبعدها رفع المرفقات التي تتضمن على وثائق التحقق الشخصي.

عند توافر كافة شروط الأهلية وتوافر شروط الاستحقاق والأحكام في العميل، فإن الرد ستحصل عليه في خلال نصف ساعة بحد أقصى، وسيكون بالموافقة من خلال الشركة وهي كوارا.